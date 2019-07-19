Сергей Бида – серебряный призер чемпионата мира в фехтовании на шпагах

В финале чемпионата мира по фехтованию в Будапеште российский шпажист Сергей Бида проиграл венгру Дьордю Шиклоши – 14:15.
Бида – трехкратный чемпион Европы в командных соревнованиях.
Это первая медаль сборной России на турнире.
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