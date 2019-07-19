Сергей Бида – серебряный призер чемпионата мира в фехтовании на шпагах - Советский спорт
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19 июля 2019 20:59ФехтованиеКоноплев Александр

Сергей Бида – серебряный призер чемпионата мира в фехтовании на шпагах

Первая медаль россиян на турнире.

В финале чемпионата мира по фехтованию в Будапеште российский шпажист Сергей Бида проиграл венгру Дьордю Шиклоши – 14:15.

Бида – трехкратный чемпион Европы в командных соревнованиях.

Это первая медаль сборной России на турнире.

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