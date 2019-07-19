Дериглазова – пятикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах - Советский спорт
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19 июля 2019 21:27ФехтованиеКоноплев Александр

Дериглазова – пятикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах

Вторая медаль российской сборной за день.

Российская рапиристка Инна Дериглазова француженке Паулин Ранвье в финале чемпионата мира в Будапеште – 15:11.

Отныне Дериглазова – пятикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

Ранее россиянин Сергей Бида завоевал серебро в турнире шпажистов.

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