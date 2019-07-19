Дериглазова – пятикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах

Российская рапиристка Инна Дериглазова француженке Паулин Ранвье в финале чемпионата мира в Будапеште – 15:11.
Отныне Дериглазова – пятикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
Ранее россиянин Сергей Бида завоевал серебро в турнире шпажистов.
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