Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира

Семикратная чемпионка мира Софья Великая проиграла в финале женских соревнований по сабле на чемпионате мира в Будапеште.
В решающем поединке россиянка уступила украинке Ольге Харлан со счетом 14:15.
28-летняя Харлан стала шестикратной чемпионкой мира.
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