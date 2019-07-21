Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира - Советский спорт
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21 июля 2019 22:53ФехтованиеЛипкин Антон

Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира

В финале сборная России проиграла Китаю.

Женская сборная России завоевала серебро чемпионата мира в Будапеште в командном турнире шпажисток.

За сборную России выступали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина.

На пути к финалу Россия победила команды Ирана (45:22), Японии (45:39), Эстонии (45:35) и Украины (42:40), а в решающем матче проиграла Китаю (28:29).

В матче за третье место Италия была сильнее Украины (45:36).

Таким образом, теперь у России пять медалей чемпионата мира: одно золото, три серебра и одна бронза.

Будапешт (Венгрия)
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Финал

Китай – Россия – 29:28

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