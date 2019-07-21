Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира

Женская сборная России завоевала серебро чемпионата мира в Будапеште в командном турнире шпажисток.
За сборную России выступали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина.
На пути к финалу Россия победила команды Ирана (45:22), Японии (45:39), Эстонии (45:35) и Украины (42:40), а в решающем матче проиграла Китаю (28:29).
В матче за третье место Италия была сильнее Украины (45:36).
Таким образом, теперь у России пять медалей чемпионата мира: одно золото, три серебра и одна бронза.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира
Женщины
Шпага
Командный турнир
Финал
Китай – Россия – 29:28
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