Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира

Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и Бобровский Российского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзя Новая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Кевин Кураньи: «Динамо» играло в большинстве и должно было побеждать После матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились экс-игроки бело-голубых Кевин Кураньи и Йован Танасиевич.

Дубинками – в каменный век. Куда ведет РПЛ погром на «Ростов Арене» Пока весь мир играется в модное приложение FaceApp, которое может состарить фотографию любого человека, наша премьер-лига решила вернуть всех нас на пару десятков лет в прошлое.

«Спартак» выпустил из рук три очка в Ростове, пропустив на 91-й минуте Центральный матч тура на берегах Дона между ростовчанами и «Спартаком» закончился результативной ничьей.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

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Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

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