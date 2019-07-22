Российские рапиристки стали чемпионками мира - Советский спорт
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22 июля 2019 20:44ФехтованиеКоноплев Александр

Российские рапиристки стали чемпионками мира

Дериглазова – двухкратная чемпионка мира-2019.

Женская сборная России по рапире завоевала золото командных соревнований на чемпионате мира в Будапеште.

В финале Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова обыграли команду Италии – 43:42. В матче за бронзу США победили Францию – 45:43.

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