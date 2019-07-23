Российские рапиристы уступили Италии в «малом финале» ЧМ - Советский спорт
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23 июля 2019 19:10ФехтованиеКоноплев Александр

Российские рапиристы уступили Италии в «малом финале» ЧМ

Россияне упустили бронзу.

Мужская сборная России уступила Италии в матче за третье место командного турнира по рапире на чемпионате мира в Будапеште.

Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко проиграли со счетом 32:45.

В финале соревнований встретятся сборные США и Франции.

На данный момент сборная России лидирует в медальном зачете турнира.

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