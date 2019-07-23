Российские саблистки – чемпионки мира - Советский спорт
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23 июля 2019 20:10ФехтованиеКоноплев Александр

Российские саблистки – чемпионки мира

Великая – восьмикратная.

Женская сборная России обыграла команду Франции в финале командного турнира саблисток на чемпионате мира в Будапеште.

Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина победили соперниц со счетом 45:40.

Великая стала восьмикратной чемпионкой мира, Егорян и Позднякова – двукратными, а для 20-летней Никитиной это первый успех на чемпионатах мира.

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