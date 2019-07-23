Сборная России победила в медальном зачете ЧМ-2019

Сборная России выиграла общий медальный зачет чемпионата мира-2019 в Будапеште.
На ее счету три золота, три серебра и две бронзы. Второе место заняли французы (два золота, два серебра). Тройку лучших замкнули спортсмены из Южной Кореи (два золота, две бронзы).
Месяц назад россияне стали лучшими на чемпионате Европы.
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