Сборная России победила в медальном зачете ЧМ-2019 - Советский спорт
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23 июля 2019 20:37ФехтованиеКоноплев Александр

Сборная России победила в медальном зачете ЧМ-2019

Вторая крупная победа российского фехтования подряд.

Сборная России выиграла общий медальный зачет чемпионата мира-2019 в Будапеште.

На ее счету три золота, три серебра и две бронзы. Второе место заняли французы (два золота, два серебра). Тройку лучших замкнули спортсмены из Южной Кореи (два золота, две бронзы).

Месяц назад россияне стали лучшими на чемпионате Европы.

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