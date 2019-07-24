Софья Великая: Для меня ценна любая медаль, я всегда рада призовому месту Российская фехтовальщица на саблях Софья Великая объяснила, почему в финале чемпионата мира не смогла одолеть украинку Ольгу Харлан.

— На самом деле мы давно не встречались, оба спортсмена высокого уровня. Сначала Ольга меня обыграла, потом мне удалось сравнять, затем повести. Я приняла решение, сделала правильный, как я считаю, приём и плохо его использовала. Поэтому проиграла.

— Говорят, серебряная медаль так же обидна, как четвертое место. Так ли это?

— Нет, для меня ценна любая медаль, я всегда рада призовому месту и счастлива, когда выигрываю, - передает слова Великой News.ru.

Напомним, что в финале личного первенства Великая уступила со счетом 14:15.