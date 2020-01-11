Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе Кубка мира в Польше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 января 2020 22:51ФехтованиеШарафудинов Виктор

Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе Кубка мира в Польше

В финале россиянка победила итальянку Манчини.

Российская рапиристка Инна Дериглазова стала лучшей в турнире на этапе Кубка мира в польском Катовице. В финальном поединке Дериглазова победила итальянцу Камиллу Манчини со счетом 15:11. Бронзовые медали достались американце американки Ли Кифер и француженки Ясаоре Тибу.

29-летняя россиянка возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 311 очков. У ближайшей преследовательницы Дериглазовой итальянке Аличе Вольпи – 224 очка.

В мужском турнире рапиристов в рамках этапа Кубка мира в Париже россиянин Алексей Черемисинов завоевал бронзовую медаль. В полуфинале Алексей проиграл итальянцу Даниэле Гароццо (11:15). В финале уже сам Гароццо уступил американцу Нику Иткину (9:15), ну а вторая бронза досталась французу Энцо Лефору.

В общем зачете Кубка мира Черемисинов занимает десятое место, набрав 131 очко. У лидера итальянца Алессио Фокони – 219.

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте Россия не смогла выйти в финал ATP Cup
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я
Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00 Футбол Мощенко Захар
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо» Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции. 08.01.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:13 Футбол Кейн успешно перенес операцию (фото)
23:05 Футбол Бабел вернулся в «Аякс» спустя шесть с половиной лет
22:51 Фехтование Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе Кубка мира в Польше
22:38 Футбол Эриксен договорился о контракте с «Интером»
22:24 Футбол Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тотенхэмом», выигрышная серия «красных» длится 12 туров
22:05 Футбол Агент Игнатьева Агузаров назвал бредом слухи о том, что форвард употребляет кокаин
21:53 Футбол «Лацио» обыграл «Наполи» благодарю голу Иммобиле, одержав 10-ю победу кряду
21:35 Футбол «Лион» в гостях одержал волевую победу над «Бордо»
21:22 Фигурное катание Хавронина и Чиризано лидируют в танцах на льду, Синицына вторая после короткой программы
21:06 Конькобежный спорт Юсков выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 5000 метров
20:55 Теннис Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP
20:34 Футбол Официально: Демме перешел из «РБ Лейпциг» в «Наполи»
20:20 Теннис Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте
19:57 Футбол «Челси» одержал уверенную победу над «Бернли»
19:55 Футбол «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»
19:54 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Эвертон» обыграл «Брайтон»
19:35 Гандбол Мужская сборная России уступила Венгрии в первом матче чемпионата Европы
19:31 Хоккей «Нефтехимик» выиграл у «Торпедо»
19:22 Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду
19:06 Биатлон Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде
Синоптики пообещали жителям Хабаровского края тёплую погоду
Дума отказалась слушать объяснения мэра Георгиевска о секс-скандале
Власти Волгограда не замечают в Банковском переулке уродующей город стройки
Неделя в Удмуртии: патриотичный бизнес, нищее население и «неживые» соцсети Бречалова
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика