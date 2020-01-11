Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе Кубка мира в Польше

Российская рапиристка Инна Дериглазова стала лучшей в турнире на этапе Кубка мира в польском Катовице. В финальном поединке Дериглазова победила итальянцу Камиллу Манчини со счетом 15:11. Бронзовые медали достались американце американки Ли Кифер и француженки Ясаоре Тибу.
29-летняя россиянка возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 311 очков. У ближайшей преследовательницы Дериглазовой итальянке Аличе Вольпи – 224 очка.
В мужском турнире рапиристов в рамках этапа Кубка мира в Париже россиянин Алексей Черемисинов завоевал бронзовую медаль. В полуфинале Алексей проиграл итальянцу Даниэле Гароццо (11:15). В финале уже сам Гароццо уступил американцу Нику Иткину (9:15), ну а вторая бронза досталась французу Энцо Лефору.
В общем зачете Кубка мира Черемисинов занимает десятое место, набрав 131 очко. У лидера итальянца Алессио Фокони – 219.
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