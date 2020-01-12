Российские рапиристки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Польше

Женская сборная России по фехтованию на рапирах победила на этапе Кубка мира в польском Катовице. В финале россиянки со счетом 42:41 победили команду Франции.
За сборную России выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина
Бронзовые медали завоевала сборная Италии, одолевшая в матче за третье место американок со счетом 45:18.
Вчера 11 января в Катовице золотую медаль в личном турнире завоевала Дериглазова.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Казани с 21 по 23 февраля.
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