Бывший министр спорта Колобков назначен заместителем генерального директора «Газпром нефти» Чиновник возглавлял ведомство более трех лет.

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков вошел в совет директоров «Газпром нефти» и назначен заместителем генерального директора компании по работе с федеральными органами власти.

«Совет директоров «Газпром нефти» принял решение об избрании Павла Колобкова членом правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ», - говорится в заявлении на сайте «Газпром нефти».

Напомним, Колобков является шестикратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом и призером олимпийских игр по фехтованию на шпагах. Министерство спорта он возглавлял в период с октября 2016 по январь 2020 года.