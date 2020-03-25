Яна Егорян: Проводить Олимпийские игры в такое время было нельзя Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян поддержала решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год.

«Это правильное решение. Во всем мире количество заболевших растет, и невозможно предсказать, что случится дальше. Проводить Олимпийские игры в такое время, когда нас в первую очередь должно заботить собственное здоровье и здоровье близких, было нельзя.

С другой стороны, непонятно, как быть возрастным спортсменам. Для кого-то эта Олимпиада должна была стать последней. Непонятно, что теперь делать им: уходить сейчас или ждать еще», - рассказала Егорян в интервью RT.

Напомним, вчера МОК объявил о решении провести Игры в Токио в 2021 году.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.