Егорян приостановила карьеру до декабря

Главный тренер сборной России и вице-президент Федерации фехтования страны (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян временно приостановила карьеру.

«Пока до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио я на данный момент говорить не готов», – сказал тренер агентству «РИА Новости».

Напомним, 26-летняя Егорян выиграла две золотые награды на ОИ-2016. Также на ее счету два золото на чемпионате мира и шесть побед на чемпионатах Европы.