ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 октября 12:56
автор: Артур Гичунцев

Егорян приостановила карьеру до декабря

Ранее 26-летняя спортсменка вышла замуж.

Главный тренер сборной России и вице-президент Федерации фехтования страны (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян временно приостановила карьеру.

«Пока до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио я на данный момент говорить не готов», – сказал тренер агентству «РИА Новости».

Напомним, 26-летняя Егорян выиграла две золотые награды на ОИ-2016. Также на ее счету два золото на чемпионате мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно своей карьерыМусаев о жеребьёвке Лиги чемпионов: мы не собираемся останавливаться на достигнутомAudi представила новый спортивный кроссовер Audi Q5 SportbackБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКак Instagram продвигает обнаженные фотоТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Егорян приостановила карьеру до декабря
Ранее 26-летняя спортсменка вышла замуж.
03.10.2020 12:56
Фехтование
автор: Артур Гичунцев
Спецпроект «Экономика футбола». Как Гинер умудрился заработать на вылете «Динамо» и «Ростова»?
Вылеты «Динамо» и «Ростова» и проход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов точно принесут ЦСКА более миллиона евро.
Яна Егорян: Проводить Олимпийские игры в такое время было нельзя
Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.
25.03.2020 12:09
Фехтование
автор: Юрий Нечаев
Тренер сборной России – о заявлении Даниленко: Если коронавирус подтвердится, я закрою сборы в Сочи
На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.
24.03.2020 13:48
Фехтование
автор: Артур Гичунцев
Саблист сборной России Даниленко сообщил о симптомах коронавируса
На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.
24.03.2020 13:31
Фехтование
автор: Артур Гичунцев
Все международные соревнования по фехтованию отложены на 30 дней из-за коронавируса
Запрет касается в том числе и отборочных турниров Олимпийских игр.
13.03.2020 11:45
Фехтование
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший министр спорта Колобков назначен заместителем генерального директора «Газпром нефти»
Чиновник возглавлял ведомство более трех лет.
02.03.2020 20:23
Фехтование
автор: Юрий Нечаев
Российские рапиристки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Польше
В финале россиянке победили француженок.
12.01.2020 23:12
Фехтование
автор: Виктор Шарафудинов
Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе Кубка мира в Польше
В финале россиянка победила итальянку Манчини.
11.01.2020 22:51
Фехтование
автор: Виктор Шарафудинов
Софья Великая: Для меня ценна любая медаль, я всегда рада призовому месту
Российская фехтовальщица на саблях Софья Великая объяснила, почему в финале чемпионата мира не смогла одолеть украинку Ольгу Харлан.
24.07.2019 14:14
Фехтование
Сборная России победила в медальном зачете ЧМ-2019
Вторая крупная победа российского фехтования подряд.
23.07.2019 20:37
Фехтование
автор: Александр Коноплев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика