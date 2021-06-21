Великая и Дериглазова вошли в состав на Олимпиаду

Олимпийские чемпионы Инна Дериглазова и Софья Великая присоединились к сборной России по фехтованию на Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.
Полностью состав:
Сабля - Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная); Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);
Рапира - Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная); Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);
Шпага - Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная); Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).