Украинская фехтовальщица Харлан - об отношениях с россиянами: В любом случае осудят

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о скандале из-за того, что ее соотечественница Ярослава Магучих обнялась после соревнований на ОИ-2020 с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене.

«Как бы я ни прокомментировала, будет плохо. Эта фраза, ситуация… У меня есть свое твердое мнение, но я не буду его озвучивать. Тебя в любом случае осудят. Мне прилетело после Рио за ту же ситуацию на пьедестале, где я стояла с двумя русскими. И началось: «Как ты можешь стоять под их гимн?» Что? Я на олимпийском пьедестале. После этого я не комментирую. Фотографироваться нужно меньше», — цитирует Tribuna спортсменку.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в личном турнире саблисток Харлан завоевала бронзовую медаль, золото и серебро выиграли россиянки Яна Егорян и Софья Великая.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле за совместное фото с Марией Ласицкене.