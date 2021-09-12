Сергей Шахрай: Валиева будет главной претенденткой на победу на Олимпиаде в Пекине

- Хочу начать с того, что пока фигуристки не готовы показывать свои произвольные программы во всей красе, - считает Шахрай. – Все девочки старались, но рано еще катать программы в полную силу. Через два месяца мы увидим совсем другую картину. Произвольные невозможно выкатывать в полную силу в сентябре, да это и не нужно. Подчеркну – это относится только к произвольным, короткие программы все откатали очень хорошо.

Теперь подробнее. Поразила Саша Трусова – она прыгнула пять четверных (!) в одной программе. Ее выступление – пока самое яркое впечатление от сегодняшнего вечера. И дело даже не только в этих прыжках - Саша стала выглядеть на льду совсем по-другому. И обе программы – короткая и произвольная - ей очень идут. У Трусовой заметен явный прогресс непосредственно в катании.

Камила Валиева старалась, но пока у нее не пошли прыжки. Однако ничего страшного – уверен, к главным стартам она будет готова на сто процентов. И, несмотря на не совсем удачное выступление в Челябинске, Валиева будет главной претенденткой на победу на Олимпиаде в Пекине.

Это же относится к Трусовой – в борьбе за золотую медаль в Пекине она составит серьезную конкуренцию.

Мне понравилось, как выглядит Лиза Туктамышева. У нее прекрасная короткая программа, очень интересная произвольная. Были ошибки, но повторю – для сентября это нормально. Все знают, что Лиза всегда сложно входит в сезон. У нее опытный тренер, который знает, как подойти к главным стартам в полной готовности.