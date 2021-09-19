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Трусова едва не проиграла в Америке. Дочь Тутберидзе - вторая
19 сентября 13:00
автор: Степан Охотников

Трусова едва не проиграла в Америке. Дочь Тутберидзе - вторая

Александра Трусова выступила на скромном турнире U.S. International Classic и едва не проиграла кореянке Пак.

Это был первый официальный турнир Этери Тутберидзе и ее подопечной после возобновления совместной работы. Напомню, что в прошлом сезоне Трусова занималась в школе Евгения Плющенко, но весной приняла решение вернуться к старому тренеру.

Всего неделю назад Александра выступала на контрольных прокатах сборной России в Челябинске, где произвела сенсацию: пять чисто выполненных четверных в произвольной программе - такого не увидишь даже у мужчин! После прокатов наш эксперт Сергей Шахрай назвал ее и Камилу Валиеву главными претендентками на победу на Олимпийских играх в Пекине.

Из Челябинска Тутберидзе, Трусова, а также танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин вылетели в Москву, а оттуда - в Америку. Там в Норвуде (этот город входит в состав Большого Бостона) проходил небольшой турнир U.S. International Classic, в котором должны были принять участие фигуристы. Из серьезных соперников у Трусовой была кореянка Ен Чон Пак, у Дэвис и Смолкина - призеры трех последних чемпионатов мира Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.

В короткой программе Саша выполнила все элементы кроме треклятого тройного акселя, над которым она бьется последние годы. Видимо, прыжок лицом вперед - не сильная сторона Трусовой, ее конек - прыжки вперед спиной. Тем не менее, после короткой программы россиянка захватила лидерство, почти четыре бала выигрывая у Пак.

А вот произвольная программа Русской ракете не удалась. Ошибки пошли с самого начала, и фигуристке помимо борьбы с элементами пришлось идти на изменение программы, чтобы выполнить набор необходимых элементов. Саша упала на первом же прыжке, сорвав четверной флип, затем исполнила сальхов и прыгнула бабочку вместо тулупа. Четверной лутц - грубая ошибка. Каскад четверной лутц - тройной сальхов выполнен с помаркой: недокручен второй прыжок.

В сухом остатке: идеально выполнен лишь один четверной, в актив можно занести и недокрученный каскад. Но даже с таким выступлением Трусова сумела сохранить первое место, хотя и выиграла в произвольной у кореянки меньше балла. Не выполни Саша хотя бы еще один прыжок, стала бы второй.

Какие плюсы принес турнир в США? Во-первых, впервые за два года Трусова выиграла турнир. Во-вторых, проверила себя в боевых условиях, а также потренировалась в применении плана Б, когда все идет не так как надо.

Что касается выступлений танцоров, то Хаббел/Донохью откатали выше всяких похвал, уверенно выиграв обе программы. Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин так же уверенно стали вторыми, проиграв победителям 17 баллов и обогнав третьих призеров американцев Еву Пэйт и Логана Бай на 19.

СТАТИСТИКА

U.S. International Classic

Женщины

Итоговое положение

1. Александра Трусова (Россия) – 216,80.2.
2. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 212,40.
3. Габриэла Иццо (США) – 182,76.

Танцы

Итоговое положение

1. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 207,30.
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 190,63.
3. Ева Пэйт/Логан Бай (США) – 171,70.

источник: «Советский спорт»
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