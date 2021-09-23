От греха подальше. Трусова снялась с этапа Кубка России

Три проката за две недели - это жесть. А вкупе с двумя трансатлантическими перелетами - очень жесткая жесть. Не знаю, зачем команда Трусовой пошла на такой эксперимент. Видимо, были на то причины, о которых мы можем только догадываться: Этери Тутберидзе с журналистами не общается, да и подопечным не советует (или те сами понимают, что такое хорошо и что такое плохо). Вся информация - из официальных аккаунтов в соцсетях.

Итак, что было за последние две недели. В начале сентября в Челябинске прошли контрольные прокаты, где Трусова сразила всех наповал пятью чисто исполненными четверными в произвольной программе. Совершенно очевидно, что с таким набором элементов бороться с ней крайне сложно, если не сказать невозможно. Прямо скажу, в Челябинске Александра затмила всех конкуренток.

Потом был перелет в США и выступление на турнирчике в Норвуде (это пригород Бостона). Там многое уже пошло не так: тройной аксель (на прокатах фигуристка его тоже не сделала) в короткой программе сорван, произвольную же пришлось спасать, после падения на первом четверном. С перестановкой прыжков Саша справилась (программу пришлось изменить, чтобы выполнить обязательный набор элементов), а вот с самими прыжками - скорее нет, чем да: три из пяти она сорвала. В итоге россиянка еле-еле выиграла у кореянки Пак, которая на Олимпийских играх вряд ли попадет в десятку лучших.

И вот Сызрань. Заранее было объявлено, что общение фигуристов с журналистами там не предполагается. Возможно, это и правильное решение в условиях карантина. Понятно, что посмотреть на Трусову с Туктамышевой и поговорить с ними нашлось бы много желающих. В короткой программе обе были небезупречны. Трусова вновь упала с акселя, выполнила флип (который судьи, правда, сочли похожим на лутц) и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Что касается Туктамышевой, то ее аксель был безупречным, а вот с остальными элементами не очень задалось: не самый сложный каскад тройной лутц - двойной тулуп она выполнила на «минус», дорожку шагов судьи оценили на 3-й уровень, а вместо тройного флипа фигуристка исполнила двойной. Последний элемент Елизавете просто не засчитали, что автоматически лишало ее возможности побороться за первое место в короткой программе. Туктамышева получила 70,66 балла, Трусова - 74,53.

Понятно, что после этого шансы на обще первое место у Александры были серьезно выше, чем у Елизаветы. Победа в Норвуде стал первой для Трусовой на турнирах почти за два года, но выигрыш в Сызрани лишним точно бы не был. Однако Трусова снялась. Что сказалось - усталость, травма, болезнь - неизвестно. Ждем сообщений от Тутберидзе тим. Не исключено, что вновь Русскую ракету мы увидим на льду лишь через месяц: Александра заявлена на первый этап Гран-при в США.