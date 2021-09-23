ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
От греха подальше. Трусова снялась с этапа Кубка России
23 сентября 20:55
автор: Олег Чикирис
автор фото: ФФККР

От греха подальше. Трусова снялась с этапа Кубка России

Ждем объяснений, но настоящих причин все равно вряд ли узнаем.

Три проката за две недели - это жесть. А вкупе с двумя трансатлантическими перелетами - очень жесткая жесть. Не знаю, зачем команда Трусовой пошла на такой эксперимент. Видимо, были на то причины, о которых мы можем только догадываться: Этери Тутберидзе с журналистами не общается, да и подопечным не советует (или те сами понимают, что такое хорошо и что такое плохо). Вся информация - из официальных аккаунтов в соцсетях.

Итак, что было за последние две недели. В начале сентября в Челябинске прошли контрольные прокаты, где Трусова сразила всех наповал пятью чисто исполненными четверными в произвольной программе. Совершенно очевидно, что с таким набором элементов бороться с ней крайне сложно, если не сказать невозможно. Прямо скажу, в Челябинске Александра затмила всех конкуренток.

Потом был перелет в США и выступление на турнирчике в Норвуде (это пригород Бостона). Там многое уже пошло не так: тройной аксель (на прокатах фигуристка его тоже не сделала) в короткой программе сорван, произвольную же пришлось спасать, после падения на первом четверном. С перестановкой прыжков Саша справилась (программу пришлось изменить, чтобы выполнить обязательный набор элементов), а вот с самими прыжками - скорее нет, чем да: три из пяти она сорвала. В итоге россиянка еле-еле выиграла у кореянки Пак, которая на Олимпийских играх вряд ли попадет в десятку лучших.

И вот Сызрань. Заранее было объявлено, что общение фигуристов с журналистами там не предполагается. Возможно, это и правильное решение в условиях карантина. Понятно, что посмотреть на Трусову с Туктамышевой и поговорить с ними нашлось бы много желающих. В короткой программе обе были небезупречны. Трусова вновь упала с акселя, выполнила флип (который судьи, правда, сочли похожим на лутц) и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Что касается Туктамышевой, то ее аксель был безупречным, а вот с остальными элементами не очень задалось: не самый сложный каскад тройной лутц - двойной тулуп она выполнила на «минус», дорожку шагов судьи оценили на 3-й уровень, а вместо тройного флипа фигуристка исполнила двойной. Последний элемент Елизавете просто не засчитали, что автоматически лишало ее возможности побороться за первое место в короткой программе. Туктамышева получила 70,66 балла, Трусова - 74,53.

Понятно, что после этого шансы на обще первое место у Александры были серьезно выше, чем у Елизаветы. Победа в Норвуде стал первой для Трусовой на турнирах почти за два года, но выигрыш в Сызрани лишним точно бы не был. Однако Трусова снялась. Что сказалось - усталость, травма, болезнь - неизвестно. Ждем сообщений от Тутберидзе тим. Не исключено, что вновь Русскую ракету мы увидим на льду лишь через месяц: Александра заявлена на первый этап Гран-при в США.

Тем временем, в Оберстдорфе определяется, сколько фигуристов поедет от России на Игры в Пекине. Не во всех видах фигурнокатательной программы, конечно, а только у мужчин. На предыдущем чемпионате мира россияне получили право выставить на Олимпиаде-2022 максимальное количество спортсменов - трех, но теперь эту квоту надо подтвердить. Для этого российскому представителю на соревнованиях в Оберстдорфе надо занять место не ниже шестого.

Судя по тому, что федерация фигурного катания послала в Германию 18-летнего Марка Кондратюка, а не более опытного или титулованного фигуриста, сомнений в итоге ни у кого нет. Правда, в короткой программе Марк ошибся во всех прыжковых элементах и занял в итоге пятое место. Ждем произвольную программу в пятницу, где все и решится.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Артём Дзюба мог отказаться от матчей за сборную из-за коррекции зубовМассивный внедорожник Isuzu MU-X 2021 года выпуска скоро приедет в РоссиюНазваны топ 10 высокооплачиваемых футболистов мира: от Роналду до Эдена АзараМостовой коротко и ясно о КарпинеЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Грустный хет-трик Трусовой… Третий старт — и снова падение на тройном акселе
Александра Трусова завалила тройной аксель в короткой программе на Кубке России в Сызрани.
Почему Усик победит Джошуа. Аргументы в пользу украинца
26 сентября на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится супербой тяжеловесов за четыре чемпионских пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO) - между хозяином ринга Энтони Джошуа и Александром Усиком. «Плеймейкер» разобрал преимущества украинского боксера.
Почему Джошуа победит Усика. Аргументы в пользу британца
26 сентября на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится супербой тяжеловесов за четыре чемпионских пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO) - между хозяином ринга Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. «Плеймейкер» разобрал преимущества британского боксера.
Ферстаппен проедет мимо подиума, «Мерседес» продолжит сочинскую гегемонию. Расклад на Гран-при России
24 - 26 сентября в Сочи пройдет 15-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1». «Плеймейкер» оценил шансы участников гоночного уик-энда.
Заплатят ли Хохлову за «неполиткорректную» фамилию 150 миллионов? Как главный тренер «Ротора» подал в суд на «Фейсбук»
Социальная сеть «Фейсбук» блокируют страницы пользователей за упоминание фамилии Хохлов. По мнению американцев, это трактуется как пренебрежение к украинцам. Причем делается это без разбора того, в каком контексте используется данное сочетание букв.
Капризов счастлив, «Миннесота» тоже. Как наша новая суперзвезда НХЛ заключила пятилетний контракт с «дикарями»
Эпопея с подписанием нового соглашения лучшего новичка НХЛ-2020/21 Кирилла Капризова с клубом «Миннесота Уайлд» благополучно завершена.
Рейтинг цифровых сервисов для занятия спортом. Итоги опроса москвичей
Департамент спорта Москвы провел социологическое исследование для оценки перспектив развития цифровых сервисов среди столичных спортсменов-любителей.
«Контракт с НХЛ — это тоже поддержка российского хоккея». Дмитрий Маневич — о начале партнерства «Лиги Ставок» с ведущей хоккейной лигой мира
Директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» Дмитрий Маневич прокомментировал «Плеймейкеру» подписание трехлетнего контракта с Национальной хоккейной лигой, которая получила в лице ведущей отечественной букмекерской компании первого в истории эксклюзивного партнера в России и странах СНГ.
У НХЛ появился первый эксклюзивный партнер в России и СНГ! Это букмекерская компания «Лига Ставок»
БК «Лига Ставок» и Национальная хоккейная лига объявили о старте партнерства.
От героя до изгоя. Почему Дзюбе надо навсегда закрыть дорогу в сборную
Отказ недавнего капитана национальной команды ехать на сбор перед отборочными матчами ЧМ-2022 со Словакией и Словенией может иметь для него катастрофические последствия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика