Сергей Шахрай: Четверного лутца и идеального катания хватило Трусовой для победы в Лас-Вегасе

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги выступления женщин в одиночном катании.

- Несмотря на проблемы с ногой, Александра Трусова все же выступила в произвольной программе, показала при этом достойное чемпионское катание и совершенно заслуженно победила на первом этапе Гран-при.

Александра и ее тренер Этери Тутберидзе, видимо, решили не рисковать, учитывая состояние правой ноги фигуристки, поэтому Саша прыгнула всего один четверной – это был лутц. Все остальные тройные прыжки Саша исполнила чисто и на высоком, как я уже сказал, чемпионском уровне, откатала свою новую произвольную программу.

Поздравляем Сашу с победой, которую она одержала, несмотря на все трудности. И пожелаем поскорее залечить травму, чтобы на следующих соревнованиях она смогла исполнять все, что она задумывает.

И смогла подойти полностью здоровой к Олимпийским играм и бороться в Пекине за победу.