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Сергей Шахрай: Четверного лутца и идеального катания хватило Трусовой для победы в Лас-Вегасе
25 октября 11:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФФККР

Сергей Шахрай: Четверного лутца и идеального катания хватило Трусовой для победы в Лас-Вегасе

Александра Трусова победила на первом этапе Гран-при Skate America, который завершившемся в Лас-Вегасе.

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги выступления женщин в одиночном катании.

- Несмотря на проблемы с ногой, Александра Трусова все же выступила в произвольной программе, показала при этом достойное чемпионское катание и совершенно заслуженно победила на первом этапе Гран-при.

Александра и ее тренер Этери Тутберидзе, видимо, решили не рисковать, учитывая состояние правой ноги фигуристки, поэтому Саша прыгнула всего один четверной – это был лутц. Все остальные тройные прыжки Саша исполнила чисто и на высоком, как я уже сказал, чемпионском уровне, откатала свою новую произвольную программу.

Поздравляем Сашу с победой, которую она одержала, несмотря на все трудности. И пожелаем поскорее залечить травму, чтобы на следующих соревнованиях она смогла исполнять все, что она задумывает.

И смогла подойти полностью здоровой к Олимпийским играм и бороться в Пекине за победу.

Охранила за собой второе место Дарья Усачева, хотя у нее не все получилось в произвольной, были ошибки. Но главный итог – у России два первых места на этапе Гран-при. Оба этих места на счету учениц Этери Тутберидзе.

В заключение хотел бы сказать вот что. Все ополчились на новое платье Александры Трусовой. Конечно, лучше на него посмотреть в реальности, а не по телевизору. Но мне платье понравилось. Оно добавило Саше новые краски, придало изюминку и оригинальность.

Этап Гран-при Skate America

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) – 232,37 балла

2. Дарья Усачева (Россия) – 217,31

3. Янь Ю (Корея) – 216,97

4. Каори Сакамото (Япония) – 215,93

5. Ксения Синицына (Россия) – 205,76

6. Амбер Гленн (США) – 201,02

24 октября. Лас-Вегас (США)

источник: «Советский спорт»
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