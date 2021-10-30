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Сергей Шахрай: Валиева сводит с ума своих поклонников, демонстрирует феноменальное катание
30 октября 11:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: ISU

Сергей Шахрай: Валиева сводит с ума своих поклонников, демонстрирует феноменальное катание

Три российских фигуристки лидируют после короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada. Но особенно восхитила зрителей Камила Валиева.

Чемпион мира Сергей Шахрай – о первом дне соревнований женщин в одиночном катании.

– В первый день в Ванкувере в соревнованиях пар и мужчин наши спортсмены ни чем не порадовали, в отличие от девушек, что было ожидаемо. Поэтому сегодня говорим только о них.

Как и на предыдущем этапе Гран-при в Лас-Вегасе в Ванкувере после короткой программы первые три места заняли российские фигуристки. Правда, тогда в Америке в первый день никто из них не стал прыгать тройной аксель. Но этого нашим спортсменкам хватило, чтобы захватить лидерство.

В Ванкувере все трое прыгали аксель, и справились с этим прыжком замечательно. Кстати, идущая на четвертом месте американка Алиса Лю, тоже исполнила тройной аксель. У всех лидеров были очень хорошие прокаты, была серьезная борьба, за одним исключением – Камила Валиева пока вне конкуренции. Она просто сводит с ума всех своих поклонников, демонстрирует какое-то феноменальное катание.

Камила блестяще справилась со всеми сложными элементами, при этом была в высшей степени грациозна. И совершенно заслуженно лидирует после короткой программы с серьезным отрывом. Идущая второй Лиза Туктамышева, тоже здорово справилась с короткой программой, в том числе, с тройным акселем. Алена Косторная показала новую программу, откаталась без ошибок. Однако эту программу, если они ее не будут менять, еще ее надо докатывать.

Теперь ждем произвольную программу, надеемся, что изменений на верхних ступеньках пьедестала не произойдет.

Гран-при. Skate Canada. Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 84.19.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24.

3. Алена Косторная (Россия) — 75.58.

4. Алиса Лю (США) — 73.63.

5. Вакаба Хигути (Япония) 69,41

источник: «Советский спорт»
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