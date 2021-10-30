Сергей Шахрай: Валиева сводит с ума своих поклонников, демонстрирует феноменальное катание

Чемпион мира Сергей Шахрай – о первом дне соревнований женщин в одиночном катании.

– В первый день в Ванкувере в соревнованиях пар и мужчин наши спортсмены ни чем не порадовали, в отличие от девушек, что было ожидаемо. Поэтому сегодня говорим только о них.

Как и на предыдущем этапе Гран-при в Лас-Вегасе в Ванкувере после короткой программы первые три места заняли российские фигуристки. Правда, тогда в Америке в первый день никто из них не стал прыгать тройной аксель. Но этого нашим спортсменкам хватило, чтобы захватить лидерство.

В Ванкувере все трое прыгали аксель, и справились с этим прыжком замечательно. Кстати, идущая на четвертом месте американка Алиса Лю, тоже исполнила тройной аксель. У всех лидеров были очень хорошие прокаты, была серьезная борьба, за одним исключением – Камила Валиева пока вне конкуренции. Она просто сводит с ума всех своих поклонников, демонстрирует какое-то феноменальное катание.

Камила блестяще справилась со всеми сложными элементами, при этом была в высшей степени грациозна. И совершенно заслуженно лидирует после короткой программы с серьезным отрывом. Идущая второй Лиза Туктамышева, тоже здорово справилась с короткой программой, в том числе, с тройным акселем. Алена Косторная показала новую программу, откаталась без ошибок. Однако эту программу, если они ее не будут менять, еще ее надо докатывать.