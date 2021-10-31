Сергей Шахрай: Валиева сильно опережает всех, она главный фаворит Олимпиады (видео)

Начнем по порядку. Алена Косторная стала третьей. В принципе, она неплохо справилась со своей программой, но, все же, допустила ошибки. Однако этого ей хватило, чтоб сохранить третье место.

И, как ожидалось, полным триумфом россиянок завершился турнир в женском одиночном катании. Наши девушки сохранили три первых места после короткой программы и заняли весь пьедестал.

- Если говорить в целом, в Ванкувере наши фигуристы выступили очень достойно. В парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место, Евгений Семененко стал третьим в соревнованиях у мужчин.

Порадовала и удивила ослепительным катанием Лиза Туктамышева. Она безукоризненно исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями – один из них в каскаде. При этом катание Лизы было исключительно красивым и очень эмоциональным. Она выдала в этот вечер все, что умеет.

Однако такое блестящее выступление позволило Туктамышевой занять только второе место. Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано.

Камила в очередной раз показала, что сейчас она сильно опережает всех остальных соперниц в одиночном катании.

Валиева каталась под музыку «Болеро», ей давалось все. Она исполнила три четверных прыжка, а все остальные элементы были выполнены безукоризненно. Разве что была совсем небольшая ошибка при выезде с тройного акселя. Но эта, назовем ее, помарка, не могла оказать существенного влияния на итоговые оценки. И совершенно не испортила впечатление от проката Камилы.

В результате разница между первым и вторым местом составила больше тридцати баллов. Это огромная дистанция. Валиева на сегодня выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады. Остается пожелать ей сохранить такую же форму и ту же уверенность к выступлению в Пекине.

Гран-при Канады (Skate Canada)

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 265,08

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88

3. Алена Косторная (Россия) — 214,54

4. Маи Михара (Япония) — 210,01