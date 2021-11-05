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Щербакова сама подарила Хендрикс лидерство на Гран-при Италии. У бельгийки как раз был день рождения
05 ноября 21:02
автор: Лев Тигай
автор фото: International Skating Union (ISU)

Щербакова сама подарила Хендрикс лидерство на Гран-при Италии. У бельгийки как раз был день рождения

В Турине начался третий этап Гран-при. Женскую короткую программу неожиданно выиграла Луна Хендрикс из Бельгии. Она всего на полтора балла опережает двух россиянок: Майя Хромых идет второй, Анна Щербакова - третьей.

ОШАРАШЕННАЯ ИМЕНИННИЦА

Сегодня, 5 ноября, у Луны Хендрикс был день рождения - бельгийской фигуристке исполнилось 22. Но на такой подарок она явно не рассчитывала и после короткой программы выглядела ошарашенной. Как это: я – и впереди русских?!

Хотя удивляться тут особо нечему. На данный момент Хендрикс – сильнейшая европейская одиночница не из России. На мартовском ЧМ-2021 в Стокгольме она была пятой, всего в девяти баллах от бронзовой медали Александры Трусовой.

Правда, многооборотными прыжками бельгийка не владеет. Однако ее соперницы в Турине сегодня их тоже не делали. Это нас избаловал предыдущий, канадский этап Гран-при, где в первый же день четыре фигуристки исполнили тройной аксель. В Италии начало получилось скромнее.

ЩЕРБАКОВА ВСЕ ЕЩЕ БУКСУЕТ

Единственным элементом ультра-си в женской короткой мог стать каскад из тройных лутца и ритбергера, значившийся в заявке Анны Щербаковой. Но наша чемпионка мира его, увы, сорвала. Прозевала момент на выезде с первого прыжка и смогла добавить к нему лишь дешевенький двойной тулуп - причем не сразу, а после короткого замешательства.

Это стоило Щербаковой примерно 5-6 баллов, так что суммой 71,73 она может быть довольна – спасли высокие надбавки за все остальное, а также компоненты. Не случись этой единственной ошибки, она, сейчас, конечно, лидировала бы, но…

Как ни странно, срыв Щербаковой был отчасти ожидаемым - в нынешний сезон чемпионка мира входит труднее, чем в предыдущие. До Турина Аня выступила лишь на одном турнире: в Будапеште, где упала с единственного четверного и потерпела первое поражение с января прошлого года – от 15-летней соотечественницы Майи Хромых. А до этого на сентябрьских контрольных прокатах сборной России Щербакова прыгать четыре оборота даже не пыталась.

Конечно, она и раньше набирала боевую форму только к зиме. Но похоже, что сейчас проблем у Ани больше, чем в прежние годы. Так можно и на Олимпиаду в Пекине не попасть. Ведь мест в сборной всего три, и на них претендуют семь фигуристок экстра-класса.

В СУББОТУ НАШИ ДОЛЖНЫ ОБХОДИТЬ БЕЛЬГИЙКУ

В это семерку входит и Хромых, которая сегодня, как и три недели назад в Венгрии откатала короткую здорово, без помарок. В принципе, можно было бы отдать лидерство ей, а не Хендрикс, Майя этого заслуживала вполне. Просто для нее это первый «взрослый» Гран-при, а дебютанток обычно придерживают.

К тому же Хромых выступала в самом начале, под 4-м стартовым номером из 12-ти. Вот и получила за компоненты не 8,7 в среднем, как Щербакова, а 8,1. Это ненадолго, на два-три месяца, потом все придет в норму.

Какая разница, кто выиграл полтора балла сегодня, если в субботу наши должны выигрывать у Хендрикс не меньше десяти? Ни медалей, ни призовых, ни очков в отборочный зачет Гран-при за короткую не дают, а на произвольную у Щербаковой заявлен четверной флип, а у Хромых – два четверных тулупа. Если они их сделают, все будет о’кей, не сомневайтесь. С запасом.

Гран-при
Этап 3. Турин (Италия)
Женщины
Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 73,52
2. Майя Хромых (Россия) – 72,04
3. Анна Щербакова (Россия) – 71,73
4. Сатоко Мияхара (Япония) - 70,85
5. Маи Михара (Япония) – 70,46
6. Лим Ын Су (Корея) – 67,03
7. Ким Е Лим (Корея) – 62,78
…9. Софья Самодурова (Россия) – 58,68

Танцы. Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 87,45
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 84,79
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 81,47
4. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) – 75,60
5. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 73,28

Расписание до конца турнира

5 ноября, пятница
20.45-21.50 (мск). Пары. Короткая программа (прямая ТВ-трансляция - Eurosport 2)
22.20-23.51. Мужчины. Короткая программа (Eurosport 2)

6 ноября, суббота
17.00-18.49. Женщины. Произвольная программа (Первый, Eurosport 2)
19.10-20.41. Танцы. Произвольная программа (Eurosport 2)
21.05-22.22. Пары. Произвольная программа
22.45-0.34. Мужчины. Произвольная программа (Eurosport 2)

источник: «Советский спорт»
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