Сергей Шахрай: Щербакова показала чемпионский характер, на Олимпиаде она будет бороться за золото

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги соревнований у женщин.
- Аня Щербакова шла на третьем месте после короткой программы, но в произвольной показала свой чемпионский характер и выиграла соревнования.
Аня прекрасно откатала программу, чисто исполнила четверной прыжок. Все чисто, красиво, на высоком уровне.
Напомню, что у Анны были проблемы со здоровьем, это ей мешало выйти на свой максимум. Но сегодня мы увидели прежнюю Щербакову. Не сомневаюсь, что Аня еще будет набирать по ходу сезона, и на Олимпиаде в Пекине будет бороться за золото.
Что касается Майи Хромых, у нее в программе два четверных, но была небольшая ошибка. Однако для дебюта на таком уровне, это отличное выступление.
Судьи пока еще приглядываются к Майе, поэтому еще не готовы ставить ей высокие оценки.
Мы вчера говорили, что после короткой программы в турнире у женщин произошла маленькая сенсация – лидерство захватила фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс. Но было очевидно, что после произвольной все станет на свои места, наши девушки потеснят бельгийку.
Однако хочется похвалить Хендрикс – я уже говорил, что мне нравится ее катание. Как выяснилось, не только мне, но и арбитрам. У Луны нет в репертуаре четверных прыжков, поэтому ей сложно на равных соперничать с нашими девушками. Но остальное она выполняет на очень высоком уровне.
Видно было, что Хендрикс была счастлива своему третьему месту, это ее первый большой успех. И большой успех для всего фигурного катания Бельгии.
Хочу обратить внимание, что бельгийка обошла представительниц Японии и Южной Кореи.
Бронзу Луны можно сравнить с тем, если бы сборная России по футболу завоевала медали чемпионата мира.
3-й этап Гран-при
Милан (Италия) Женщины
Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) – 236,78
2. Майя Хромых (Россия) – 226,35
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 219,05
4. Маи Михара (Япония) – 214,95
5. Сатоко Мияхара (Япония) – 209,57
6. Йелим Ким (Южная Корея) – 193,50
7. Софья Самодурова (Россия) – 180,59