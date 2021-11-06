Сергей Шахрай: Щербакова показала чемпионский характер, на Олимпиаде она будет бороться за золото

Что касается Майи Хромых, у нее в программе два четверных, но была небольшая ошибка. Однако для дебюта на таком уровне, это отличное выступление.

Напомню, что у Анны были проблемы со здоровьем, это ей мешало выйти на свой максимум. Но сегодня мы увидели прежнюю Щербакову. Не сомневаюсь, что Аня еще будет набирать по ходу сезона, и на Олимпиаде в Пекине будет бороться за золото.

- Аня Щербакова шла на третьем месте после короткой программы, но в произвольной показала свой чемпионский характер и выиграла соревнования.

Судьи пока еще приглядываются к Майе, поэтому еще не готовы ставить ей высокие оценки.

Мы вчера говорили, что после короткой программы в турнире у женщин произошла маленькая сенсация – лидерство захватила фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс. Но было очевидно, что после произвольной все станет на свои места, наши девушки потеснят бельгийку.

Однако хочется похвалить Хендрикс – я уже говорил, что мне нравится ее катание. Как выяснилось, не только мне, но и арбитрам. У Луны нет в репертуаре четверных прыжков, поэтому ей сложно на равных соперничать с нашими девушками. Но остальное она выполняет на очень высоком уровне.

Видно было, что Хендрикс была счастлива своему третьему месту, это ее первый большой успех. И большой успех для всего фигурного катания Бельгии.

Хочу обратить внимание, что бельгийка обошла представительниц Японии и Южной Кореи.

Бронзу Луны можно сравнить с тем, если бы сборная России по футболу завоевала медали чемпионата мира.

3-й этап Гран-при

Милан (Италия) Женщины

Итоговое положение

1. Анна Щербакова (Россия) – 236,78

2. Майя Хромых (Россия) – 226,35

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 219,05

4. Маи Михара (Япония) – 214,95

5. Сатоко Мияхара (Япония) – 209,57

6. Йелим Ким (Южная Корея) – 193,50

7. Софья Самодурова (Россия) – 180,59