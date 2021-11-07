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Снова победный дубль на Гран-при: Хромых – вторая, Щербакова - первая
07 ноября 00:19

Снова победный дубль на Гран-при: Хромых – вторая, Щербакова - первая

Чемпионкой третьего этапа серии Гран-при, проходящего в Турине, стала Анна Щербакова. Серебро - у еще одной россиянки Майи Хромых.

Ну, а что я вам вчера говорил? Так оно все в итоге и вышло. Бельгийка Луна Хендрикс, в пятницу получившая на свое 22-летие неожиданный подарок в виде лидерства после короткой программы, в произвольной не имела никаких шансов в борьбе с российскими девушками.

Заметьте: в субботу Хендрикс тоже откаталась прекрасно, не допустила ни одной ошибки и с запасом обновила все личные рекорды. Просто это фигуристка принципиально другого уровня. Когда бельгийка, выступавшая последней, увидела свои оценки и поняла, что становится третьей, она радовалась этому куда больше, чем первому месту накануне. В ее карьере эта бронза – самая ценная медаль.

У российских одиночниц запросы несколько другие. Им, привередам, подавай только золото. Ну, или в крайнем случае серебро - просто потому, что золота на всех наших не хватает.

НАСТОЯЩАЯ ЧЕМПИОНКА

Напомню, что на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе две недели назад первенствовали Александра Трусова и Дарья Усачева, в прошлый уик-энд в Ванкувере Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли весь пьедестал целиком, а теперь, с переездом серии в Европу, эстафету приняли Анна Щербакова и Майя Хромых. Ни одной щелочки зарубежными соперницам не оставили.

Особенно радостно за Щербакову. Действующая чемпионка мира в сентябре-октябре совсем не походила на себя зимне-весеннюю, что вызывало серьезную тревогу: сможет ли она дальше выступать на прежнем топ-уровне?

Еще как сможет! Аня, уже не раз удивлявшая нас своим железным характером, вновь собралась в решающий момент и откаталась блестяще. Начиная с четверного флипа, открывавшего произвольную, и заканчивая финальным вращением – все сплошь на «плюс три-четыре-пять»! Все-таки удивительная она спортсменка: каких-то три недели назад не было ничего похожего, даже вчера каскад лутц-ритбергер сорвала и вдруг – бац! – на льду снова чемпионка мира. Словно по мановению волшебной палочки и как ни в чем ни бывало.

За эту произвольную Щербакова получила больше, чем на каком-либо другом из международных турниров, включая золотой ЧМ. До этого дня отметка в 165 баллов покорялась ей только на внутренних соревнованиях.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРОМЫХ

После такого «концерта» 15-летней Хромых, дебютирующей во «взрослом» Гран-при, выступать было очень непросто. Но и она - вот молодец! – великолепно справилась. Чисто исполнила оба четверных тулупа - сначала в каскаде, а потом и отдельно. Единственная ошибка у Майи случилась в середине программы на банальном вроде бы тройном ритбергере. Упасть не упала, но балла четыре потеряла точно.

Впрочем, и без этой помарки Хромых все равно проиграла бы Щербаковой. Ведь запас после короткой программы у Майи был чисто символическим – всего 0,31. В итоговом протоколе разница между ними составила больше десяти баллов. И если она и преувеличена, то совсем на чуть-чуть.

Так что в итоге каждая из медалисток получила то, что заслужила. После половины этапов Гран-при-2021 места с первого по шестое в отборочном зачете занимают сплошь российские одиночницы: у Щербаковой, Валиевой и Трусовой – по 15 очков, у Хромых, Туктамышевой и Усачевой – по 13. И в финал выходят именно шесть лучших фигуристок по этой классификации.

Смекаете, к чему дело идет? Четвертый этап в следующие выходные принимает Токио, и там нашу страну должны представлять Трусова с Усачевой.

Гран-при

Этап 3. Турин (Италия)

Женщины

СЮДА СКРИНШОТ «ТАБЛ» ИЗ ПРИЦЕПА

Танцы. Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция) – 220,06

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 207,90

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 202,18

4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 184,59

5. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) – 178,26

Мужчины. Короткая программа

1. Боян Цзинь (Китай) – 97,89

2. Даниэль Грассль (Италия) – 95,67

3. Чжун Хван Ча (Корея) – 95,56

4. Михаил Коляда (Россия) – 92,30

5. Денис Васильевс (Латвия) – 85,09

6. Кадзуки Томоно (Япония) – 83,91

7. Юма Кагияма (Япония) – 80,53

…9. Петр Гуменник (Россия) – 76,81

…10. Дмитрий Алиев (Россия) – 71,07

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 80,07

2. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 76,71

3. Николь Делла Моника/ Маттео Гаризе (Италия) – 65,12

4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 61,90

…7. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 52,72

Расписание до конца турнира

6 ноября, суббота

21.05-22.22 (мск). Пары. Произвольная программа

22.45-0.34. Мужчины. Произвольная программа

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