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Не Тутберидзе единой. Россия без Трусовой и Усачевой увозит два золота с Гран-при Японии

В Токио завершился четвертый этап Гран-при. В парном катании победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Не Тутберидзе единой. Россия без Трусовой и Усачевой увозит два золота с Гран-при Японии
13 ноября 2021 17:34
автор: Лев Тигай
автор фото: International Skating Union

Из-за травм Александры Трусовой (осталась в Москве) и Дарьи Усачевой (повредила бедро на разминке перед короткой программой) наш «ледовый десант» в Японии лишился своего передового отряда - соревнования в женском одиночном катании прошли без участия российских девушек. Однако на медальном урожае сборной это не сказалось.

«ЗАРЕЗАННЫЙ» ИГНАТОВ

Кроме танцевального золота и победного дубля у пар, которые были, в общем, ожидаемыми, наши всерьез претендовали на пьедестал в турнире мужчин-одиночников. Макар Игнатов, в пятничной короткой программе исполнивший «на плюс» два четверных прыжка, сегодня приземлил еще четыре, установив тем самым абсолютный рекорд для российских фигуристов. Шесть четверных – это вам не шутки. До Игнатова такое удавалось четырем, максимум пяти спортсменам, не больше.

Тем не менее, отсудили Игнатова очень жестко. Ему зарезали все, что только было можно - и даже кое-что из того, что резать нельзя. В результате этой ювелирной судейской операции Игнатов остался на четвертом месте - чуть позади корейца Чжун Хван Ча и американца Винсента Чжоу, у которых по технической оценке сегодня выиграл 13 и 15 баллов соответственно, а должен был выиграть порядка 20-ти.

ОБЛАСКАННЫЕ ТАНЦОРЫ

Зато к Виктории Синициной и Никите Кацалапову, проводившим в Токио первый турнир нового сезона, арбитры были весьма благосклонны. Уровни базовой сложности нашим танцорам местами снизили (что немудрено – ведь обе программы еще не вполне обкатаны и потому сыроваты), но надбавок насыпали целый мешок.

А уж таких компонентов я у россиян вообще никогда не видел: за ритм-танец Синициной с Кацалаповым поставили восемь «десяток», а за произвольный на следующий день – десять! Нынешней осенью столько не получали даже знаменитые французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

ЧЕМПИОНСКИЙ КЛАСС

В парном катании действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов подтвердили свой класс. Они почти в точности повторили рекордную сумму мирового сезона, набранную ими месяц назад в Финляндии – в Токио получилось больше на микроскопические 0,15 балла.

Что в пятницу, что в субботу Мишина с Галлямовым допустили по одной небольшой помарке: вчера разошлись на вращении, сегодня партнерша коснулась руками льда на выезде с выброса. Все остальное ребята сделали идеально – даже «игнатовским скрягам от судейства» было не подкопаться.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов опять расстроили ошибками на прыжках. В короткой программе «отличилась» упавшая партнерша, а в субботу Морозов по каким-то одному ему ведомым соображениям сократил каскад «3+2+2» до «2+2+1». Плюс оба выброса у них получились грязными, со степ-аутом.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПУТЕВКА В ФИНАЛ. И ЯВНО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

Тем не менее, Тарасова и Морозов первыми из наших фигуристов во всех видах катания обеспечили себе выход в финал Гран-при, который пройдет с 9 по 12 мая в той же Японии – только не в столице, а в Осаке. Позади уже четыре отборочных этапа из шести, так что самое время напомнить, как определяются шестерки финалистов.

Каждый фигурист и дуэт может выступить на двух этапах серии. За занятые места они получают специальные зачетные очки: первое место приносит 15 очков, второе – 13, третье – 11, четвертое – 9 и т.д. Сумма этих очков и определят состав финала. Ее максимальный «потолок» равен 30, а гарантированный пропуск в заветную шестерку дают 26 очков. То есть, золото на одном турнире и бронза на другом или два серебра.

При 24-х (второе место плюс третье) шансы тоже весьма высоки, а вот 22 приносят успел далеко не всегда. Соответственно, все, кто по тем или иным причинам выступил лишь на одном этапе, отбор не проходят точно. Даже в случае одержанной победы, как Трусова.

Впрочем, и без нее одиночниц в финале у России будет много – скорее всего, пятеро. Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная. Плюс одинокая Каори Сакамото, воспользовавшаяся отсутствием наших девушек на этапе в Токио.

В парном катании мы рассчитывавем на четыре места в финале, а вот в танцах, боюсь, придется довольствоваться одним - Синициной и Кацалапова. Во всяком случае Александра Степанова и Иван Букин пока идут на обидное седьмое место в квалификационном зачете.

Из наших мужчин компанию Михаилу Коляде в Осаке может составить разве что другой представитель школы Алексея Мишина - Евгений Семененко. Стань Игнатов в Японии не «деревянным» призером, а серебряным, у него тоже появился бы определенный шанс, но, увы, не судьба.

Гран-при. 4-й этап. Токио (Япония)

Танцы. Сумма двух программ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 215,44
2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) - 210,78
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) - 191,91
4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 188,09
5. Марджори Лажуа/Закари Лага (Канада) - 187,38
…9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) - 160,13

Зачет Гран-при

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 28 очков (2 этапа)
2. Мэлисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 26 (2)
3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 20 (2)
4. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) – 16 (2)
5. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 15 (1)
6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 15 (1)
7. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 15 (1)
8. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 13 (1)
…10. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 11 (1)

Пары. Сумма двух программ

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 227,28
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 213,27
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) - 209,42
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) - 202,79

Зачет Гран-при

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 30 (2)
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 28 (2)
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 24 (2)
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 20 (2)
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 15 (1)
6. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 13 (1)
7. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 13 (1)
8. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 11 (1)
9. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 11 (1)

Женщины. Сумма двух программ

1. Каори Сакамото (Япония) – 223,34
2. Мана Кавабе (Япония) - 205,44
3. Ю Йон (Корея) - 203,60
4. Алиса Лю (США) - 202,90
5. Лим Ын Су (Корея) - 186,68
6. Рино Мацуке (Япония) - 186,17

Зачет Гран-при

1. Каори Сакамото (Япония) – 24 (2)
2. Ю Йон (Корея) – 22 (2)
3. Маи Михара (Япония) – 18 (2)
4. Алиса Лю (США) – 16 (2)
5. Камила Валиева (Россия) – 15 (1)
6. Анна Щербакова (Россия) – 15 (1)
7. Александра Трусова (Россия) – 15 (1)
8. Елизавета Туктамышева (Россия) – 13 (1)
9. Майя Хромых (Россия) – 13 (1)
10. Дарья Усачева (Россия) – 13 (1)
11. Мана Кавабе (Япония) – 13 (2)
12. Луна Хендрикс (Бельгия) – 11 (1)
13. Алена Косторная (Россия) – 11 (1)

Мужчины. Сумма двух программ

1. Сема Уно (Япония) - 290,15
2. Винсент Чжоу (США) - 260,69
3. Чжун Хван Ча (Корея) - 259,60
4. Макар Игнатов (Россия) - 257,20
5. Маттео Риццо (Италия) - 255,84
6. Александр Самарин (Россия) - 255,65

Зачет Гран-при

1. Сема Уно (Япония) – 28 (2 этапа)
2. Винсент Чжоу (США) – 28 (2)
3. Нэйтан Чен (США) – 26 (2)
4. Чжун Хван Ча (Корея) – 18 (2)
5. Макар Игнатов (Россия) – 18 (2)
6. Юма Кагияма (Япония) – 15 (1)
7. Даниэль Грассль (Италия) – 15 (2)
8. Михаил Коляда (Россия) – 13 (1)
9. Джэйсон Браун (США) – 13 (1)
10. Евгений Семененко (Россия) – 11 (1)

Расписание оставшихся турниров Гран-при-2021

Этап 5. 19-20 ноября. Гренобль (Франция)
Этап 6. 26-27 ноября. Сочи (Россия)
Финал. 9-12 декабря. Осака (Япония)

источник: «Советский спорт»
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