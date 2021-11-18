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Щербакова против Косторной и другие интриги Гран-при Франции

В пятницу в Гренобле стартует пятый из шести турниров серии Гран-при.
Щербакова против Косторной и другие интриги Гран-при Франции
18 ноября 2021 22:46
автор: Олег Чикирис
автор фото: International Skating Union (ISU)

По составу турнир во Франции очень похож на итальянский этап, который прошел две недели назад. У танцоров - те же четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон, а еще наша вторая пара Александра Степанова/Иван Букин. В борьбе за золото россияне французам не соперники, а вот за серебро могут побиться. Если станут вторыми, возможно, попадут в финал «Гран-при». И это будет очень хорошо.

У мужчин, как и в Турине, главный фаворит - серебряный призер чемпионата мира Юма Кагияма. Правда, в Гренобле не выступит Михаил Коляда, который на третьем этапе дал бой японцу. Зато будет Дмитрий Алиев. Выступление в Италии он провалил, а после турнира заявил, что знает причины фиаско, но разглашать их не стал. Проверим сделал ли чемпион Европы прошлого года работу над ошибками. А еще посмотрим, как будет выглядеть на фоне японца чемпион мира среди юниоров 202 года Андрей Мозалев.

В Гренобле, как и в Турине, выступит Анна Щербакова. В Италии мы вновь увидели прежнюю Анну. В короткой программе фигуристка еще не была похожа на себя образца прошлого сезона, когда стала лучшей в мире. Да что там в мире - в России! А это намного сложней, ведь в первенстве планеты участвуют лишь три россиянки, поэтому конкуренция там ниже. Произвольную же программу можно считать отправной точкой возрождения Щербаковой-чемпионки. Анна откатала совершенно бесподобно, справившись со всеми элементами, в том числе с четверным флипом в самом начале программы. И обновила, кстати, личный рекорд для произвольной.

В Гренобле на тренировке Щербакова прыгнула четверной лутц, что очень здорово. Видно, что Анна набирает форму и преодолела последствия травмы, которая случилась в межсезонье. Единственной реальной соперницей Щербаковой будет Алена Косторная. Точнее, будет соперничать, если прыгнет тройной аксель. Точнее - тройные аксели. Без этого козыря Косторная конкуренцию Щербаковой, у которой нет трикселя, не составит. Да и не только Анне: пока Алена не вернет триксель и прежние оценки за компоненты, Щербаковой, Валиевой, Туктамышевой и Трусовой, когда та вернется, Косторная не соперница.

Недавно после очередного неудачного выступления фигуристка выложила пост с признательностью своему тренеру Этери Тутберидзе и ее команде за то, что продолжают верить в нее. Но этот жест не был оценен - вскоре хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз обмолвился в интервью, что тренеров не устраивает самоотдача Косторной. Сразу после этого вышеупомянутое сообщение исчезло из соцсети чемпионки Европы 2020 года. Вывод один: во взаимоотношениях фигуристки и наставников далеко не все гладко.

В соревнованиях пар интригует противостояние бронзовых призеров чемпионата мира Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с чемпионами США Алексой Книрим/Брэндоном Фрэзером и канадцами Ванессой Джеймс/Эриком Рэдфордом.

источник: «Советский спорт»
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