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Дубль во Франции: золотая Щербакова – точно в финале Гран-при, серебряная Косторная – наверняка тоже

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле россиянки Анна Щербакова и Алена Косторная начали произвольные программы с падений, но все равно заняли первое и второе места соответственно.
Дубль во Франции: золотая Щербакова – точно в финале Гран-при, серебряная Косторная – наверняка тоже
20 ноября 2021 19:56
автор: Лев Тигай
автор фото: Твиттер ISU

Фора в один прыжок Хигути не помогла

А что? В этом что-то есть. Раз уж зарубежные девушки не в состоянии соперничать с нашими, то почему бы не давать им фору, как это делают шахматные гроссмейстеры?

Правда, не очень понятно, сколько «фигурных фигур» россиянкам надо заранее «снимать с доски». Вот Щербакова с Косторной сегодня, будто сговорившись, запороли по стартовому суперпрыжку, но их соперницам это помогло не сильно. Даже Вакаба Хигути, героически скрутившая в Гренобле тройной аксель, из наших смогла опередить только дебютантку Ксению Синицыну, да и то лишь потому, что последней жутко занизили компоненты. Косторной же японка проиграла 17 баллов, а Щербаковой – все 25.

Косторная пробила «барьер 220»

Косторная в очередной раз спасовала перед трикселем, который последний раз покорялся ей почти два года назад - еще до побегов от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и обратно. Новая попытка вернуть упрямый прыжок опять обернулась недокрутом и вдобавок довольно тяжелым падением.

Алену это разозлило так, что боли она явно не почувствовала. Пожалуй, такой формы, как во Франции, она в нынешнем сезоне еще не показывала. И после неудачи в начале произвольной все остальные элементы сделала здорово, «на хороший плюс». Это позволило впервые после долгого перерыва преодолеть отметку 220 баллов за две программы.

Падение до прыжка

Щербакова тоже упала с первого же, самого сложного прыжка. Только у нее он должен был быть четверным, и падение случилось не на выезде, как обычно, а гораздо раньше. Аня даже не успела взлететь: в момент отталкивания у нее «поехала» нога, и вместо полета действующая чемпионка мира оказалась на льду в горизонтальном положении. Случай необычный. Однако Щербакова не растерялась, как сделали бы на ее месте многие другие, и даже не разозлилась, как Косторная – она вообще никак не отреагировала на дурацкое падение! Точнее, не отреагировала внешне. Еще до того, как Аня вскочила на ноги, она стала соображать, как ей теперь переделывать программу. Да, де-факто прыжка не было, но де-юре – то есть, по правилам - судьи были обязаны его засчитать. Как первый из семи положенных в произвольной прыжковых элементов, исполненный на ноль целых и ноль десятых балла.

Кстати, Косторной от ее испорченного трикселя все-таки оставили 3,00. Зато у Щербаковой имелись еще шесть каскадов и отдельных прыжков, чем она сполна и воспользовалась. Сразу после падения вновь пошла на четверной и сделала его великолепно! А дальше просто выбросила из программы самое дешевое – один из двух двойных акселей. В результате ее потери от стартового ЧП составили всего-то четыре балла с лишним. Ерунда.

Финал «пятеро наших и Сакамото» почти неизбежен

Что ж, мы в очередной раз убедились в феноменальных бойцовских качествах этой 17-летней девочки. Победа в Гренобле вывела Щербакову в лидеры отборочного зачета Гран-при со стопроцентным результатом: 30 очков из 30 возможных. Превзойти его нельзя, а повторить может только Камила Валиева, если через неделю победит на российском этапе.

Место в шестерке финалисток Щербаковой, разумеется, обеспечено. У Косторной такой стопроцентной гарантии нет, но шансы очень высокие. Если в следующие выходные в Сочи выступят все три заявленные туда россиянки – Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых, наши должны брать весь пьедестал и потом впятером ехать на финал в Осаку – с Щербаковой и Косторной, навстречу одинокой Каори Сакамото. В перспективы бельгийки Луны Хендрикс, которой для попадания в топ-6 требуется как минимум серебро Гран-при России, верится с большим трудом.

Гран-при. 5-й этап.
Гренобль (Франция) Женщины

Зачет Гран-при

1. Анна Щербакова (Россия) – 30 очков
2. Каори Сакамото (Япония) – 24
3. Алена Косторная (Россия) – 24
4. Ю Йон (Корея) – 22
5. Маи Михара (Япония) – 18
6. Вакаба Хигути (Япония) - 16

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7. Алиса Лю (США) – 16
8. Ксения Синицына (Россия) - 16
9. Камила Валиева (Россия) – 15 (С)*
10. Александра Трусова (Россия) – 15
11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 13 (С)
12. Майя Хромых (Россия) – 13 (С)
13. Дарья Усачева (Россия) – 13

…15. Луна Хендрикс (Бельгия) – 11 (С)

* С - фигуристки, заявленные на последний, 6-й этап в Сочи (26-27 декабря), где они еще могут набрать очки.

Танцы. Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 221,25
2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 203,16
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 200,29

…6. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) – 172,32

Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 77,17
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 73,02
3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 71,84
4. Алекса Нерим/Брэндон Фрэйзер (США) – 70,15

Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64
2. Денис Васильевс (Латвия) – 89,76
3. Джэйсон Браун (США) – 89,39
4. Сун Сато (Япония) – 87,82
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 85,05
6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03

…8. Артур Даниелян (Россия) – 76,81

…9. Андрей Мозалев (Россия) – 68,77

Расписание до конца турнира

20 ноября, суббота
19.00-20.49 (мск). Мужчины. Произвольная программа
21.10-22.28. Пары. Произвольная программа

источник: «Советский спорт»
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