В ISU сделали глупость, не отдав финал «Гран-при» России

Совсем недавно из Японии пришла удивительная новость: коронавирус в стране самоуничтожился. Вариант дельта приказал японцам долго жить и в прямом, и в переносном смысле. Однако вскоре всему миру напомнили о существовании в греческом алфавите буквы омикрон. Вирус в этой вариации настолько сильно всех напугал, что страны мира одна за другой начали закрываться на переучет населения. Те, конечно, кто может себе это позволить.

Швейцария может, Япония тоже. Первая тут же, за две недели до начала, заявила, что не собирается проводить Зимнюю Универсиаду в Люцерне, вторая - что финала Гран-при в Осаке, запланированного на 10-12 декабря, не будет. Первый турнир, на мой взгляд, совершенно бессмысленное в своем нынешнем виде мероприятие. Оно давно утратило исходное назначение: сейчас там побеждают в основном псевдостуденты - профессионалы, которым почему-то доставляет удовольствие вполсилы обыгрывать настоящих студентов-любителей. Универсиаду не жалко.

А вот потеря финала «Гран-при» обидна. Он должен был стать триумфом сборной России, ведь почти половина его участников - из нашей страны: в соревнованиях женщин россиянок было пять из шести, в турнире спортивных пар - четыре из шести. Только в танцах и у мужчин наша команда выставила бы по одному участнику.

Странно, что Международный союз конькобежцев пошел на отмену турнира, а не перенес его в другую страну. Странно потому что, во-первых, в этом сезоне ISU уже прошел через подобный прецедент: китайский этап «Гран-при» был перенесен в Италию и прошел прекрасно, никаких нареканий не вызвал.

Во-вторых, странно потому, что Россия уже помогала ISU в сложный момент. Да, после отказа японцев времени до финала было предельно мало, но, уверен, что мы бы справились с организацией. Ведь такое уже случалось, и именно с Россией и Японией: 10 лет назад после разрушительного землетрясения в Стране восходящего солнца чемпионат мира в экстренном порядке был перенесен в Москву. На подготовку было меньше месяца, фигуристам и тренерам ставили визы прямо в аэропорту, но Россия тогда справилась и спасла турнир. Справилась бы и сейчас: финал «Гран-при» не чемпионат мира - участников раз в пять меньше.

Непонятно, почему ISU не обратился вновь к нам. Думаю, это большая ошибка.