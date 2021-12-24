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Туктамышева, Трусова, Хромых. Битва за третье место в сборной будет жестокой

На чемпионате России по фигурному катанию определились победители в танцах и у мужчин, а еще вступили в борьбу женщины.
Туктамышева, Трусова, Хромых. Битва за третье место в сборной будет жестокой
24 декабря 2021 21:50
автор: Степан Охотников
автор фото: International Skating Union (ISU)

Первыми сегодня выступали танцоры. Правда, не все. Никита Кацалапов получил травму на тренировке и безоговорочный фаворит в паре с Викторией Синициной снялся с произвольного танца. Что касается перспектив фигуристов, то сегодняшний несчастный случай никак на них отразится: Никита и Виктория поедут и на чемпионат Европы, и на Олимпийские игры.

День сегодня вообще получился травматичным. Тиффани Загорски, перенесшей осенью менингит, выступление давалось с большим трудом и посреди танца она просто упала. Программу танцоры все-таки докатали, но на выходе со льда Тиффани пришлось приводить в чувство с помощью нашатыря, а с арены ее унесли на руках.

В отсутствие дуэта №1 чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место и путевку на чемпионат Европы и Олимпийские игры выиграли Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

У мужчин состав участников чемпионата был очень ровный, что подтвердила короткая программа - после нее минимум восемь фигуристов претендовали на победу. Выиграл в итоге Марк Кондратюк, проваливший короткую программу Михаил коляда стал вторым, а Андрей Мозалев - третьим. Последний, кстати, поднялся на пьедестал почета именно с восьмого места.

Ну а на сладкое в пятницу была подана короткая программа у женщин. Итоговая расстановка получилась очень интересной: «взрослые» и молодежь в первой дюжине рассчитались на первый-второй. Самой первой, понятно, стала Камила Валиева, получившая нереальные 90,38 балла. На втором месте оказалась ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, за последнее время проделавшая путь от середняка до лидера юниорской сборной. Из элементов ультра-си Софья владеет тройным акселем, что наглядно сегодня и продемонстрировала.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова осталась третьей, уступив Муравьевой мизерные 0,4 балла. А вот остальные претендентки на поездку в Пекин выступили с ошибками. В итоге Александра Трусова стала пятой, Елизавета Туктамышева - седьмой, а Майя Хромых - лишь девятой. Разрыв между, ними, правда, не катастрофический и завтрашняя произвольная программа превратится для фигуристок в Битву за Пекин. Интересно, на сколько четверных пойдет в этой ситуации Трусова?

СТАТИСТИКА

Танцы. Итоговая классификация. 1. Александра Степанова / Иван Букин – 223,37. 2. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (обе пары – Москва) – 207,70. 3. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Москва / Самарская обл.) – 195,75. 4. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Пермский край) – 195,65. 5. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Москва) – 187,19. 6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (обе пары – Москва) – 185,72.

Мужчины. Итоговое положение. 1. Марк Кондратюк (Москва) – 284,37 балла. 2. Михаил Коляда – 283,70. 3. Андрей Мозалев – 278,28. 4. Евгений Семененко – 274,28. 5. Петр Гуменник (все – Санкт-Петербург) – 267,45. 6. Александр Самарин – 264,73.

Женщины. Короткая программа. 1. Камила Валиева – 90,38. 2. Софья Муравьева – 81,87. 3. Анна Щербакова – 81,46. 4. Софья Самоделкина – 76,7. 5. Александра Трусова – 74,21. 6. Аделия Петросян (все – Москва) – 73,29. 7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 71,28. 8. Ксения Синицына – 70,75. 9. Майя Хромых (обе – Москва) – 69,36.

источник: «Советский спорт»
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