Сергей Шахрай: У наших девушек – космический уровень, а с Валиевой тягаться нереально никому

- Чемпионат прошел настолько интересно, его уровень был очень высок. Но начнем по порядку. В парном катании две пары Тамары Москвиной заняли первые места – Мишина – Галлямов и Бойкова – Козловский. Они прекрасно откатали программы, доставили огромное удовольствие родной петербургской публике. Ждем теперь их выступление на Олимпиаде. Возможно, Москвиной удастся повторить успех, которого добились ее пары в Нагано в 1998 году – тогда Казакова – Дмитриев и Бережная - Сихарулидзе завоевали золото и серебро.

Третье место заняла пара Тарасова - Морозов. Опять у них многое не поучилось в произвольной программе. Посмотрим, как ребята подготовятся к Олимпиаде.

Теперь перехожу к самому желанному, самому ожидаемому для болельщиков виду программы – соревнованиям женщин.

У меня просто волосы встали дыбом от увиденного зрелища. Это был какой-то суперкосмический уровень! Что наши девочки творили – это просто запредельно.

Но начну с грустного. Лиза Туктамышева собралась после не очень удачного проката в короткой. Откатала свою произвольную программу с двумя тройным акселями. Публика неистово ее приветствовала стоя. Даже говорили, что она стоит двух питерских команд – хоккейного СКА и футбольного «Зенита». И это было совершенно правильное сравнение – Лиза одна поднимает публику, как обе этих команды на своих стадионах. К сожалению, этого не хватило, чтобы бороться с другими девочками, у которых в программе есть четверные прыжки. Не знаю, попадет ли Лиза на Олимпиаду, но очень хочется в это верить. Хотя, видимо, этого не будет. Если она не попадет, как спортсменка, хочется, чтобы ей дали возможность побывать в Пекине в качестве зрителя. Лиза это заслужила.

Третье место заняла Аня Щербакова. Но в этом вечер наша чемпионка мира, всеобщая любимица выглядела не очень убедительно, у нее не получились четверные прыжки. Хотя все остальное она сделала хорошо. Однако все равно это выступление Ани нельзя назвать чемпионским. Третье место ей дает право выступить на чемпионате Европы.

Александра Трусова выполнила три четверных прыжка, с одного она упала. Но этого ей хватило, чтобы стать второй. С ногой у нее, вроде бы, все в порядке. Однако сейчас тягаться с Камилой Валиевой просто нереально никому! И на сегодняшний момент и, скорее всего, в ближайшем будущем эта девочка со стальными нервами будет побеждать и побеждать, у нее просто чистейший прокат. И я не знаю, как можно кататься еще лучше.

Поздравляю всю команду Этери Тутберидзе, ее спортсменки заняли три первых места.

Чемпионат России. Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьёва – 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых – 217,18.

Спортивные пары. Итоги

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 243,74

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 239,87

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 228,20.