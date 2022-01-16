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Сергей Шахрай: Щербакову уже стали списывать, а она все доказала и поборется за медаль в Пекине

В Таллине завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, наши девушки сумели столкнуть с пьедестала бельгийку Луну Хендрикс, и особенно порадовала Анна Щербакова
Сергей Шахрай: Щербакову уже стали списывать, а она все доказала и поборется за медаль в Пекине
16 января 2022 01:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Инстаграм Анны Щербаковой

- Девочки не подвели, пьедестал весь наш, - говорит чемпион мира Сергей Шахрай. - Особенно порадовала Аня Щербакова. После короткой программы раздавались голоса, что Щербакова уже не та, стали ее списывать - мол, не достойна она выступления на Олимпиаде. Даже читал отзывы, что Ане нужно устроить дополнительный прокат с Лизой Туктамышевой за право выступить в Пекине.

Но я всегда верил в Аню, в ее чемпионский характер. Она утроила этот прокат в Таллине, поэтому никакого дополнительного проката не потребуется.

Аня единственная из фавориток чисто откатала произвольную программу, правда, с один четверным, но выполнила его чисто, как и каскад, и переместилась с четвертого места на второе. Теперь на Олимпиаде она точно будет бороться за медаль.

Камила Валиева, как и ожидалось, победила, хотя прокат у нее был с ошибками, упала с тройного акселя. Были и еще помарки, но это и объяснимо – спортсменка еще совсем юная. Камила блестяще выступила на чемпионате России. Ничего страшного не случилось, высокий уровень Камилы всем уже понятен. Ждем Олимпиады.

На третьем месте еще одна наша ракета - Александра Трусова. Упала дважды, но в целом откатала неплохо, и этого ей хватило, чтобы обойти Луну Хендрикс.

Это была главная интрига произвольной программы – сумеют ли Трусова и Щербакова обойти бельгийку, которая была второй после короткой. Но Луна тоже упала дважды, а без четверных ей трудно соперничать с нашими девушками.

Хотелось бы поздравить молодого папу Ивана Букина с рождением ребенка и с хорошим выступлением, которое ему вместе с партнершей Александрой Степановой позволило занять второе место.

Очень сильно откатали свою программу Виктория Синицина/Никита Кацалапов и заслуженно победили.

Правда, на Олимпиаде будет совсем другая конкуренция, там соперниками наших ребят будут очень сильные пары из США и Канады.

Чемпионат Европы
Таллин (Эстония)
Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.

Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 196,86.
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01.
6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 191,90.
7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 186,61.

источник: «Советский спорт»
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