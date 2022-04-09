«Это было манипулирование». Елизавета Туктамышева обвинила Евгения Плющенко в политизации спорта

«В ПОЛНОЙ РАСТЕРЯННОСТИ»

Что же произошло?

Елизавета честно признается: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. В полной растерянности», – так пишет Лиза в своем аккаунте.

Выяснилось, что с Лизой никогда не согласовывал, что ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» будет нести патриотическую направленность. Об этом не было сказано вообще ни слова до мероприятия.

«ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ НЕ ДОЛЖНО СТАНОСИТЬСЯ МАНИПУЛЯЦИЕЙ»

Чемпионка мира пишет:

«Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь – я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений».

Мероприятие проходило в Туле, было представлено как патриотическое, хотя ведущая Яна Рудковская объявила: «Наше шоу вне политики».

«Я даже понятия не имела, что такое будет. Никто не знал, мне очень жаль», – добавила спортсменка в комментариях к своему посту.