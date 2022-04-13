Тутберидзе обвинили в плагиате и использовании чужой интеллектуальной собственности

О КАКОМ ИМЕННО ПЛАГИАТЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

Нападает на мегатренера мегаспорстменка. Правда, в прошлом. Впрочем, у олимпийских чемпионов не бывает приставки экс-. Речь идет об Оксане Баюл.

Во-первых, олимпийской чемпионке не понравилось название шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере, украинка Оксана Баюл пишет в своих соцсетях, что название шоу Тутберидзе – «Чемпионы на льду» – в переводе на английский дословно совпадает с названием другого знаменитого шоу Champions on ice, много лет существовавшего в США.

Баюл считает, что Тутберидзе банально сплагиатила не только концепцию, но и сам бренд. «Способностей-то реально придумать что-то новое у нее нет вовсе! При этом превзойти основателя Champions on ice Тома Коллинза у нее не получилось», – считает Баюл.

«Чемпионы на льду» – это лишь бледная тень легендарного турне с настоящими звездами фигурного катания», – пишет фигуристка.

ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ ВСПОМНИЛА БАЮЛ?

Шоу, о котором идет речь – Champions on ice – и в самом деле было масштабным и качественным шоу. С этим точно никто не будет спорить. Стартовав более полувека назад, в 1969 году, оно несколько десятилетий собирало в турне по городам США победителей и призеров чемпионатов мира, а также фигуристов с наиболее яркими программами.

Бренд ушел из гастрольного тура в 2007 году, после 38 лет практически беспрерывной работы. Дело в том, что в 2007 году шоу объединилось с другим проектом – Stars on ice, напоминает издание «Чемпионат», вспомнившее об этом конфликте, который разразился уже несколько месяцев назад.

Было время, когда Баюл тоже в этих шоу под разными названиями выступала. Поэтому считает это своего рода частицей своей жизни.

ЛЕД, КОНЬКИ И ФИГУРИСТЫ – ВСЕ ОБЩЕЕ

Да, конечно, на защиту Тутберидзе быстро встала армия комментаторов, «экспертов», которые уличили саму Баюл в зависти к российским фигуристкам, способным сегодня дать фору любым чемпионкам прошлого. Но Оксана стоит на своем: «Я горжусь, что все передираете с Америки. Плагиат».

Алексей Ягудин заметил, что недовольство Баюл – банальная глупость:

– У всех шоу с участием фигуристов есть общее: лед, коньки и фигуристы. Слова Баюл про плагиат? Да, плагиат платьев, ногтей, волос. Даже не хочу эти глупости поднимать, – сказал Ягудин.

Хотя плагиат очевиден (Этери много лет жила и работала в Америке и не могла уж точно не знать о существовании знаменитого шоу Коллинза, которым вдохновлялось несколько поколений фигуристов), вряд ли Тутберидзе будет наказана за это. Бренды защищены только на том оригинальном языке, на котором созданы. Кроме того, а разве название не соответствует правде? Разве не олимпийские чемпионки в нем катаются? Их там сейчас целых три: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева.

Проблема только в одном: концепция очень похожа. Речь идет о выбранном формате выступлений с показательными программами.