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У Плющенко новое ЧП

Судя по тяжелым кадрам, снятым очевидцами, серьезные травмы во время шоу Евгения Плющенко получил фигурист Евгений Семененко. Рассказываем всё, что нам известно.
У Плющенко новое ЧП
16 апреля 2022 23:32
автор: Сергей Терехов
автор фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Не успели утихнуть страсти после громкого скандала, когда фигуристы, участвующие в шоу Евгения Плющенко, высказали свое недоумение из-за того, что их никто не предупредил об идеологическом характере шоу (об этом мы рассказывали здесь), как грянуло новое ЧП.

Участник недавних Олимпийских игр в Пекине-2022 питерский фигурист Евгений Семененко получил серьезнейшие травмы во время шоу Плющенко.

На видео, снятом зрителями шоу, видно, как 18-летний фигурист попытался совершить прыжок в четыре оборота, упал, ударившись головой, не смог встать с нескольких попыток. Похоже, он и сам не сразу понял, насколько все серьезно: вставал раз за разом и постоянно падал. В последний раз – уже на зрителей в первых рядах.

На другом видео уже можно посмотреть, что произошло спустя несколько минут: врачи поднимают его на носилки и стремительно увозят за кулисы. Зрители поддерживают фигуриста аплодисментами.

Яна Рудковская жкстко ответила всем журналистам: «Диагноза сегодня не будет».

Как удалось выяснить чуть позже, Евгений проходит глубокое медобследование.

источник: «Советский спорт»
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