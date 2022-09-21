Камила Валиева была все-таки на допинге!

Допинг-проба В российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом сегодня пишет зарубежная пресса.

Напомним, что в феврале, во время Олимпийских игр, когда полыхал резонансный скандал вокруг Камилы Валиевой, пойманной на допинге, представители российского штаба запросили вскрытие допинг-пробы В.

Для чего это делается? Когда есть уверенность, что антидопинговая лаборатория допустила ошибку.

И вот теперь все сомнения развеяны: допинг-проба В тоже дала положительный результат.

Что это значит? Про санкции в адрес самой спортсменки и опозорившегося на весь мир тренера рассуждать пока не будем. А вот вероятность лишения сборной России «золота» командного турнира фигуристов на Олимпийском турнире очень велика. Да, честно говоря, ни в какие иные варианты и не верится.

Глубже упасть уже нельзя. На допинге – юное, 15-летнее дарование. Если у кого-то ещё оставались сомнения, что Россия – страна допинга, они давно развеялись. Мы цеплялись за юридические нюансы, торговались и требовали вычеркнуть строчку про государственную систему поддержки допинга. Нам пошли навстречу – в декабре 2017 года это обвинение сняли (хотя все пункты, расшифровывающие его, были полностью доказаны), предложили начать всё с чистого листа, пообещали не ковыряться больше в наших махинациях Сочи-2014 – при одном условии: выполняйте «дорожную карту», показывайте, что вы реально искореняете допинг, а не просто делаете громкие заявления с высоких трибун. Но мы и тут умудрились напакостить – одна только история с липовыми справками, которые рисовались спортсменам непосредственно в стенах легкоатлетической федерации (ВФЛА), от несуществующих врачей в несуществующих клиниках, расположенных по несуществующим адресам, чего стоит! А когда нас раз за разом ловили за руку, мы начинали громко вопить: ах, они к нам несправедливы, да на себя посмотрите, вон какие американские гимнастки, вон какие норвежские лыжники-астматики! Вместо признания, что мы мельдонием похмелье снимали, на Играх в Пхенчхане мы месяц рассказывали небылицы, что вот сейчас как снимем все записи с камер наблюдения, как увидим злоумышленника, который к нам в благородный суп допинг-снадобье подливает… Мы громили РУСАДА, отправляя в отставку подвижников – Гануса и Пахноцкую, мы требовали проводить слушания в CAS за закрытыми дверьми (а честным людям разве стоит чего-то стесняться?). Заканчивалось всё раз за разом позором. Поэтому если человек кричит вам вдруг про несправедливость со стороны WADA, поинтересуйтесь спокойно: он идиот или провокатор? WADA существует только с одной целью – очистить спорт от допинг-заразы. Если мы сами не справляемся, нам – раз за разом – помогают. И за это надо спасибо сказать, а не выдумывать, с чего это они сейчас нас отловили.

Конечно, я далек от мысли про злой умысел 15-летнего ребенка. И даже про халатность не готов рассуждать. Потому что пока не знаю деталей. Но правила пишутся для спортсменов всех сборных одинаковые, спортсмен отвечает за всё, что попадает в его организм. Ответственный спортсмен – тем более.

Наверное, сейчас есть новости поважнее. Но и миф о том, что у России чистые спортсмены, давно себя исчерпал.

Мы получили новый удар. Многие годы мы не можем отмыться от этого шлейфа. Да и не собираемся, похоже. Опять запущен сном голосов, которые кричат одно: кругом лжецы, мы вам не верим! Прекрасный аргумент, когда ответить нечего и тебя носом тычут в твою же мочу (спортсменки ж писают в пробирочку, так что это не ради красного словца!)