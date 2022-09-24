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Мировое фигурное катание готово многое потерять: Камилу Валиеву, скорее всего, серьезно накажут

Дело фигуристки продолжается и пока история развивается по негативному сценарию.
Мировое фигурное катание готово многое потерять: Камилу Валиеву, скорее всего, серьезно накажут
24 сентября 2022 11:36
автор: Сергеева Мария
автор фото: YouTube-канал Olympics

Перед контрольными прокатами фигуристов сборной России, в которых принимает участие и Камила (одиночницы представят короткую программу в субботу, 24 сентября), появились сведения (правда, пока на уровне слухов, без официального подтверждения) о том, что и допинг-проба B нашего юного дарования дала положительный результат.

По большому счету, эти новости, которые, кстати, ждали еще летом, не стали для нашего фигурного катания неожиданностью. Да и сама спортсменка призналась, что после того, что произошло с ней на Олимпиаде в Пекине, она научилась более спокойно воспринимать стрессовые ситуации и ее «уже сложнее достать». Сейчас, по словам Камилы, для нее гораздо важнее сосредоточиться на предстоящем сезоне, который будет для нее более трудным, чем предыдущие.

В межсезонье наша олимпийская чемпионка в командном турнире (хотя иностранные партнеры жаждут это звание у нас отобрать) старалась максимально абстрагироваться от допинг-скандала, связанного с ее именем. Валиева много тренировалась, принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки и так успешно, что довела еще одну нашу олимпийскую чемпионку буквально до слез. Как призналась Татьяна Навка после первого в карьере Камилы парного проката в спектакле на льду «Аленький Цветочек», она с замиранием сердца наблюдала, «как эта девочка, которая уже много пережила в своем юном возрасте, прекрасно справилась со своей задачей».

Так что действующая обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах зря время не теряла. Валиева, уверены, уже в феврале поняла, что несмотря на свой юный возраст ей придется держать удар, и, по-взрослому. Пока спортсменке это хорошо удается. «Надо радоваться сегодняшнему дню, тому, что есть у тебя сейчас — семья, дом, близкие живы‑здоровы. Что еще нужно для счастья?» - такова на сегодняшний день философия олимпийской чемпионки. Неудивительно, что с таким настроем фигуристка одна из первых подготовила и программу к новому сезону. Короткую Валиева решила катать под музыкальную тему из фильма «Интерстеллар», произвольную - под композицию из картины «Шоу Трумана».

А пока многочисленные поклонники таланта чемпионки Европы, чемпионки мира среди юниоров и чемпионки России живут в предвкушении ее новой программы, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает работу по «делу Валиевой».

После оглашения результатов - далее будет слово за WADA, которое либо с «приговором» согласится, либо подаст апелляцию в CAS.

И второй вариант развития событий более реален: судя по пристальному вниманию в последние годы к нашим спортсменам в плане допинга - все-таки отдать нам «золотые» пекинские медали особо никто желанием не горит. Да, сколько угодно может быть прав чемпион мира и Европы в танцах на льду, а ныне заслуженный российский тренер Александр Жулин, говоря: «Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит положительная. Если бы она была интересна миру фигурного катания, то дали бы условный срок». Но все идет к тому, что условного срока точно не будет, первые звоночки уже были в Пекине. «Дело Валиевой» стало делом принципа для мирового спортивного сообщества, и

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вряд ли решит пойти ему наперекор, ради того чтобы сохранить уникальный талант российской фигуристки для всего фигурного катания.

источник: «Советский спорт»
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