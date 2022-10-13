Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Евгения Медведева: Всю жизнь на спорт положила, теперь ем макарошки и пою у костра

Вернется ли Евгения Медведева в большой спорт? Чем занята сейчас? В каких телепроектах мы ее скоро увидим?
Евгения Медведева: Всю жизнь на спорт положила, теперь ем макарошки и пою у костра
13 октября 2022 16:04
автор: Зоя Брылина

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, посетила студию драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Спортсменка рассказала о съемках телепроекта «Вызов», собравшем вместе молодую элиту из разных сфер деятельности. Шоу с Дмитрием Губерниевым в роли ведущего на днях стартует на ТВ.

- Это очень классный проект, объединивший абсолютно разных людей. Собрали две команды – звезд и знатоков-умников. 12 человек – все они медийные личности. Карина Нигай, Гус Гасанов, Катюша Адушкина, я тоже была в этой команде, – поделилась Евгения Медведева.

Во вторую команду вошли физики-ядерщики, биологи, химики, математики, люди абсолютно разных профессий, так или иначе связанные с наукой.

- У них по 2-3 высших образования уже в очень юном возрасте. Мы абсолютно разные и при этом должны были работать в паре мальчик-девочка. К середине проекта пары можно было перемешивать, то есть звезда со звездой могла работать или звезда с умником. Но обязательно мальчик с девочкой. И с каждым эпизодом вылетала одна пара, – раскрыла детали проекта Медведева.

Приз для победившей пары – 10 млн рублей на двоих. Экстремальных заданий в шоу не было, скорее - спортивно-умственные: быстрее беги и больше запоминай. По словам Евгении, у нее даже в контракте было прописано, что никаких тараканов, змей и пауков она есть не будет. Происходило все в Карелии, в атмосфере дикой природы, но при этом в цивилизованных условиях – участники жили в гостиничном комплексе и на вилле на берегу озера.

- Кормили макарошками, котлетками, сосисками. Прямо столовская еда, щи из кислой капусты, – с наслаждением вспомнила съемочный рацион спортсменка.

Звезды с интеллектуалами в итоге сдружились, преодолев различия. Евгения Медведева призналась, что ей было особенно приятно общаться именно с умниками, она отлично вписалась в их тусовку.

- Забавных ситуаций было много, но больше приятных воспоминаний оттуда увезла. Потому что всю жизнь на спорт положила, а таких особенных моментов не было – посидеть у костра, попеть под гитару. Я ни разу не была в летних лагерях, у меня опыта такого не было. Всё в новинку, и все такие душевные, спокойные, классные, – с ностальгией вспоминала Медведева.

После приятной спортивно-интеллектуальной разминки фигуристка снова участвует в шоу «Ледниковый период», и вновь в паре с Даней Милохиным. Недаром фанаты окрестили их Медвелохиными, пошутили ведущие драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

- На самом деле, мы очень хорошо скатались и привыкли друг к другу. Даже исходя из физических возможностей, мы друг другу подходим по весовой категории. Просто это как-то логично, – прокомментировала Медведева свой дуэт с популярным музыкантом и тиктокером.

О перспективах возвращения в большой спорт фигуристка не смогла высказаться однозначно:

- Сейчас вообще такая обстановка в спорте. Даже если спросить девчонок, которые выступали на последней Олимпиаде, о возвращении на международную арену, в большой спорт, никто конкретно не ответит. Мы живем, работаем, делаем то, что нам нравится. На чемпионатах России я буду присутствовать как комментатор. Возможно, на показательных выступлениях тоже буду появляться. Жизнь настолько переменчива, – ответила Евгения Медведева на расспросы ведущих «Авторадио».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Евгения Медведева: Всю жизнь на спорт положила, теперь ем макарошки и пою у костра
Евгения Медведева: Всю жизнь на спорт положила, теперь ем макарошки и пою у костра
Вернется ли Евгения Медведева в большой спорт? Чем занята сейчас? В каких телепроектах мы ее скоро увидим?
13.10.2022 16:04
Фигурное катание
автор: Зоя Брылина
Один сексуальный скандал и куча трагических последствий. В фигурном катании США опять неспокойно
Один сексуальный скандал и куча трагических последствий. В фигурном катании США опять неспокойно
Сексуальный скандал в американском фигурном катании привел еще к одному суициду.
12.10.2022 19:49
Фигурное катание
автор: Анастасия Лукачи
Самая красивая пара страны. Как ее разрешила смерть фигуриста Сергея Гринькова
Самая красивая пара страны. Как ее разрешила смерть фигуриста Сергея Гринькова
Они были двукратными чемпионами мира. Вполне могли бы стать и трехкратными. Установив тем самым «вечный» рекорд, даже круче, чем у Ирины Родниной — единственной за 85 лет фигуристки, побеждавшей на трех разных Олимпиадах, но все-таки делавшей это с разными партнерами.
09.10.2022 21:10
Фигурное катание
«Беги, Саша, беги» – Как Александра Трусова сбежала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»
«Беги, Саша, беги» – Как Александра Трусова сбежала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»
Вчера перед старейшим столичным дерби ЦСКА — «Динамо» к «ВЭБ Арене» подъехал внедорожник за рулем которого находилась вице-чемпионка Олимпиады по фигурному катанию Александра Трусова. Журналисты хотели ей задать пару вопросов, но Саша показала, что она в хорошей форме – только пятки засверкали.
09.10.2022 13:48
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
«Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует» - «Да, он - идиот!» - баттл Плющенко и Ягудина
«Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует» - «Да, он - идиот!» - баттл Плющенко и Ягудина
Два давних соперника в мужском одиночном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин устроили, назовем его, баттл в соцсетях. Не обошлось без оскорблений. Пока наше фигурное катание вне мировых турниров, два лучших наших одиночника в истории развлекли болельщиков.
04.10.2022 16:43
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
Мелкий сюжет для великой Валиевой
Мелкий сюжет для великой Валиевой
За последние дни о Камиле Валиевой было сказано немало. Первую порцию хейта фигуристка и тренерский штаб получили после инсайда из-за рубежа – о якобы положительной допинг-пробе «В». Вторую – после контрольных прокатов.
26.09.2022 21:28
Фигурное катание
Мировое фигурное катание готово многое потерять: Камилу Валиеву, скорее всего, серьезно накажут
Мировое фигурное катание готово многое потерять: Камилу Валиеву, скорее всего, серьезно накажут
Дело фигуристки продолжается и пока история развивается по негативному сценарию.
24.09.2022 11:36
Фигурное катание
автор: Сергеева Мария
Суета вокруг нашей звездочки
Суета вокруг нашей звездочки
Что на самом деле происходит с делом Камилы Валиевой?
23.09.2022 22:43
Фигурное катание
автор: Ярослав Николаев
«Самый странный подарок, брошенный мне с трибун - это женское белье»
«Самый странный подарок, брошенный мне с трибун - это женское белье»
Татьяна Волосожар – о спортивном будущем дочери, подарках фанатов и парном тату.
22.09.2022 21:41
Фигурное катание
Камила Валиева была все-таки на допинге!
Камила Валиева была все-таки на допинге!
Сенсация, крайне неприятная для всех наших болельщиков, подоспела из-за рубежа.
21.09.2022 23:02
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика