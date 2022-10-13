Евгения Медведева: Всю жизнь на спорт положила, теперь ем макарошки и пою у костра

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, посетила студию драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Спортсменка рассказала о съемках телепроекта «Вызов», собравшем вместе молодую элиту из разных сфер деятельности. Шоу с Дмитрием Губерниевым в роли ведущего на днях стартует на ТВ.

- Это очень классный проект, объединивший абсолютно разных людей. Собрали две команды – звезд и знатоков-умников. 12 человек – все они медийные личности. Карина Нигай, Гус Гасанов, Катюша Адушкина, я тоже была в этой команде, – поделилась Евгения Медведева.

Во вторую команду вошли физики-ядерщики, биологи, химики, математики, люди абсолютно разных профессий, так или иначе связанные с наукой.

- У них по 2-3 высших образования уже в очень юном возрасте. Мы абсолютно разные и при этом должны были работать в паре мальчик-девочка. К середине проекта пары можно было перемешивать, то есть звезда со звездой могла работать или звезда с умником. Но обязательно мальчик с девочкой. И с каждым эпизодом вылетала одна пара, – раскрыла детали проекта Медведева.

Приз для победившей пары – 10 млн рублей на двоих. Экстремальных заданий в шоу не было, скорее - спортивно-умственные: быстрее беги и больше запоминай. По словам Евгении, у нее даже в контракте было прописано, что никаких тараканов, змей и пауков она есть не будет. Происходило все в Карелии, в атмосфере дикой природы, но при этом в цивилизованных условиях – участники жили в гостиничном комплексе и на вилле на берегу озера.

- Кормили макарошками, котлетками, сосисками. Прямо столовская еда, щи из кислой капусты, – с наслаждением вспомнила съемочный рацион спортсменка.

Звезды с интеллектуалами в итоге сдружились, преодолев различия. Евгения Медведева призналась, что ей было особенно приятно общаться именно с умниками, она отлично вписалась в их тусовку.

- Забавных ситуаций было много, но больше приятных воспоминаний оттуда увезла. Потому что всю жизнь на спорт положила, а таких особенных моментов не было – посидеть у костра, попеть под гитару. Я ни разу не была в летних лагерях, у меня опыта такого не было. Всё в новинку, и все такие душевные, спокойные, классные, – с ностальгией вспоминала Медведева.

После приятной спортивно-интеллектуальной разминки фигуристка снова участвует в шоу «Ледниковый период», и вновь в паре с Даней Милохиным. Недаром фанаты окрестили их Медвелохиными, пошутили ведущие драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

- На самом деле, мы очень хорошо скатались и привыкли друг к другу. Даже исходя из физических возможностей, мы друг другу подходим по весовой категории. Просто это как-то логично, – прокомментировала Медведева свой дуэт с популярным музыкантом и тиктокером.

О перспективах возвращения в большой спорт фигуристка не смогла высказаться однозначно:

- Сейчас вообще такая обстановка в спорте. Даже если спросить девчонок, которые выступали на последней Олимпиаде, о возвращении на международную арену, в большой спорт, никто конкретно не ответит. Мы живем, работаем, делаем то, что нам нравится. На чемпионатах России я буду присутствовать как комментатор. Возможно, на показательных выступлениях тоже буду появляться. Жизнь настолько переменчива, – ответила Евгения Медведева на расспросы ведущих «Авторадио».