World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!

«Советский спорт» первым выяснил подробности и эксклюзивно объявляет имя героя.
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
23 ноября 2022 14:17
автор: Николай Яременко

Страна ожидала этого события много дней и даже недель.

В ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» будет принимать участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова. В течение долгого времени поклонники гадали, кто же исполнитель роли Принца?

«Советский спорт», по традиции, на шаг впереди всех. Первое спортивное СМИ выяснило, что имя Принца – Артур Гачинский!

Шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» в дни новогодних каникул – с 30 декабря по 8 января.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
«Советский спорт» первым выяснил подробности и эксклюзивно объявляет имя героя.
23.11.2022 14:17
Фигурное катание
автор: Николай Яременко
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Представители Navka Show раскрыли подробности выбора фигуриста на роль Принца, партнера Анны Щербаковой в новогоднем шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
21.11.2022 12:38
Фигурное катание
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
16.11.2022 23:41
Фигурное катание
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
В Шеффилде состоялось возвращение известной фигуристки – американки Брэйди Теннелл.
16.11.2022 21:01
Фигурное катание
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Почему мы опять прячем дело от публики? 
16.11.2022 20:49
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
В выходные лидер и будущая чемпионка параллельного, российского Гран-при Елизавета Туктамышева через журналистов передала из Москвы привет японским болельщикам и пожелала удачи в Шеффилде своей подруге из Страны восходящего солнца Маи Михаре. 
16.11.2022 16:31
Фигурное катание
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Как только был опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября, сразу же возникли вопросы.
10.11.2022 21:50
Фигурное катание
«Дрын-при» в Анжере: золото американки, не катавшейся 16 лет
«Дрын-при» в Анжере: золото американки, не катавшейся 16 лет
Во Франции прошел третий этап официальной, международной серии Гран-при. 
10.11.2022 21:39
Фигурное катание
Дело Валиевой: токсичнее уже некуда
Дело Валиевой: токсичнее уже некуда
Наш спорт закапывает себя все глубже. Все уже поняли, что история про дедушку, из стакана которого якобы пила фигуристка воду – пошлая выдумка. Но дальше дело идет по позорному советскому сценарию: спрятать от общественности ровно все.
08.11.2022 19:06
Фигурное катание
автор: Ярослав Николаев
Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении
Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении
Илья Авербух разделил Алину Загитову и Анну Щербакову в шоу «Ледниковый период». Теперь одновременно не будет трех ведущих в одном кадре, девушки будут работать посменно.
29.10.2022 16:24
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Порвал контракт — злее будет? Что светит Роналду на ЧМ-2022 после скандального ухода из «МЮ»
22 ноября было объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с клубом «Манчестер Юнайтед». А уже 24 ноября португальской суперзвезде предстоит стартовать на чемпионате мира в Катаре с матча против Ганы.
Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F 23.11.2022
23 ноября пройдут первые матчи в группах E и F чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Так вот кто в Катаре настоящий фаворит! Как Франция разгромила Австралию, а Жиру повторил рекорд Анри (видео)
Чемпионы мира французы начали защиту титула с красивой волевой победы в группе D над австралийцами (4:1) с дублем Оливье Жиру, который теперь делит с Тьерри Анри звание лучшего бомбардира в истории сборной.
С Месси и Мбаппе, но пока без Роналду и Левандовски: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Хороший ты мужик, Роберт, но не орел! Как Польша и Мексика сыграли вничью, а Левандовски не реализовал пенальти (видео)
Поляки и мексиканцы не смогли выявить сильнейшего в матче 1-го тура ЧМ-2022 в группе С (0:0), а Роберт Левандовски снова не забил на чемпионатах мира.
«Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию». Денис Глушаков — о ЧМ-2022 и «Химках»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после поражения в матче Кубка России от «Пари НН» (1:1, 1:3 по пенальти) рассказал о своих предпочтениях на чемпионате мира, долгах по зарплате и травмах.
Не та Дания… Как команда-открытие Евро бледно стартовала на ЧМ-2022
Первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре случилась в матче сборных Дании и Туниса.
«Месси все-таки не робот». Мостовой — о фиаско Аргентины в первом туре чемпионата мира
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении Аргентина от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре ЧМ-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика