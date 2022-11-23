Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!

Страна ожидала этого события много дней и даже недель.

В ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» будет принимать участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова. В течение долгого времени поклонники гадали, кто же исполнитель роли Принца?

«Советский спорт», по традиции, на шаг впереди всех. Первое спортивное СМИ выяснило, что имя Принца – Артур Гачинский!

Шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» в дни новогодних каникул – с 30 декабря по 8 января.