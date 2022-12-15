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Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки

Что нового в фигурном катании? Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» — «Самый ценный фигурист».
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки
15 декабря 2022 18:58
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автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Шансов очень мало

Эту номинацию (по аналогии с званием MVP в игровых видах спорта) и ряд других международная федерация учредила три года назад. Первая церемония прошла по итогам сезона-2019/20: титул MVS получил Юдзуру Ханю, лучшим тренером признали Этери Тутберидзе, а лучшим новичком – Алену Косторную, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер».

В 2021-м, когда большинство соревнований пришлось отменить из-за коронавируса, ISU ограничился призами «За заслуги», которых удостоились Алексей Мишин и Тамара Москвина. Теперь же церемония возвращается в полном объеме, хотя и с одним отличием: 5 февраля будут названы лауреаты не сезона, а календарного 2022 года — с учетом не только весеннего чемпионата мира и пекинской Олимпиады, но и серии Гран-при-2022/23, финишировавшей на прошлой неделе.

Полные списки номинантов еще не объявлены. Это произойдет в ближайшие дни – возможно, даже завтра. О том, что туда включена Щербакова, сообщило государственное РИА «Новости», ссылаясь на свои источники. По информации агентства, больше россиян среди претендентов на призы не будет. Лауреатов определят многоступенчатым голосованием, где на разных этапах примут участие как болельщики, так и журналисты. А последнее слово принадлежит специальному звездному жюри.

Шансы Щербаковой получить титул MVS — скорее теоретические, чем реальные. И дело тут не в политике, а в наличии более титулованных конкурентов. Напомним, что в других видах катания олимпийскими чемпионами в этом году стали американец Нэйтан Чен, французские танцоры Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, а также китайская пара Сюй Венцзинь и Хань Цун. Все они, в отличие от Щербаковой, – неоднократные чемпионы и рекордсмены мира.

Кондратюк и Петросян выступят на чемпионате России

Действующий чемпион страны и Европы Марк Кондратюк успеет восстановиться после травмы к новому национальному первенству, которое пройдет в Красноярске на следующей неделе, с 22 по 25 декабря. Об этом объявил исполняющий обязанности президента ФФККР Александр Коган. Боли в спине появились у Кондратюка 20 ноября, во время этапа Гран-при в Самаре. По возвращении в Москву, фигурист лег в больницу, прошел там курс лечения и сейчас вновь набирает форму.

Также будет кататься на ЧР Аделия Петросян, травмировавшая ногу чуть раньше, в середине ноября. Это означает, что школа Этери Тутберидзе выставит в Красноярске минимум трех одиночниц – с учетом Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. А вот участие Майи Хромых и Дарьи Усачевой, целиком пропустивших Гран-при России-2022 (Петросян до травмы успела выступить на одном этапе), пока остается под вопросом.

Точно пропустят чемпионат страны две сильных пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Карина Акопова/Никита Рахманин. Причина в обоих случаях – травмы партнерш.

Расписание чемпионата России-2022

22 декабря, четверг

10:00-12:10 мск. Танцы. Короткая программа

12:30-15:00. Мужчины. Короткая программа

16:00-17:55. Пары. Короткая программа

23 декабря, пятница

9:30-12:00. Танцы. Произвольная программа

12:15-15:05. Мужчины. Произвольная программа

15:15-17:55. Женщины. Короткая программа

24 декабря, суббота

12:30-14:35. Пары. Произвольная программа

15:00-17:55. Женщины. Произвольная программа

25 декабря, воскресенье

10:00-12:30. Показательные выступления

Новый «рекорд-фантом» Худайбердиевой и Базина

Очередной анекдот с судейством случился в Тольятти на небольшом турнире «Жигули». Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину за произвольный танец поставили 135,38 балла, что всего на 1,71 ниже мирового рекорда Пападакис/Сизерона! Кроме французов при нынешних правилах столько не получал никто в мире. При этом прокат Худайбердиевой с Базиным вышел отнюдь не безупречным: на второй секции твизлов партнерша потеряла равновесие и - дабы избежать падения - вынуждена была упереться в лед рукой.

Судейская бригада отнеслась к ошибке Худайбердиевой более чем благосклонно: элемент понизили лишь на один уровень сложности, с четвертого до третьего, а за исполнение поставили «-2». Кроме того, арбитры дали «местным» танцорам (пара базируется в Подмосковье, но выступает за Тольятти, а Базин родился в этом городе) 66,00 за компоненты, чего не может быть в принципе! Даже при всех «десятках» эта половина оценки равнялась бы 60 баллам.

Оказалось, что судьи умножали компоненты на неправильный коэффициент – 2,4 вместо положенных 2,0. После пересчета сумма фигуристов уменьшилась на 11 баллов: в итоговом протоколе у них записано 124,38 за произвольную программу и 206,26 в сумме. Что все равно очень много – и конечно, этого с лихвой хватило для победы на волжском турнире.

Напомним, в прошлом сезоне Худайбердиева и Базин, наоборот, сетовали на заниженные оценки – в борьбе за статус третьего дуэта страны с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Теперь же они неожиданно вырвались на первое место в российских танцах (Дэвис и Смолкин сидят в США и ждут, когда партнеру оформят тамошний вид на жительство, а Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным взяли паузу в карьере), и беспардонно «надувать» баллы стали уже им. В частности, в серии Гран-при Лиза с Егором дважды получали больше 210, хотя на обоих турнирах допустили по две грубые ошибки. Когда на этапе в Самаре, расположенном рядом с Тольятти, им за ритм-танец «насыпали за 90» (опять вторая сумма всех времен после «Пападакисов»!), это вызвало всеобщее возмущение.

Турнир «Жигули». Тольятти

Танцы. Сумма двух программ

1. Худайбердиева/Базин – 206,26

2. Жданова/Бабаев-Смирнов – 170,58

3. Усова/Антонов – 158,37

Чемпионат Москвы

Женщины. Сумма двух программ

1. Зинина – 210,59

2. Агаева – 193,92

3. Парамонова – 181,12

Мужчины. Сумма двух программ

1. Анисимов – 242,00

2. Автушенко – 223,77

3. Мухортов – 215,90

Пары. Сумма двух программ

1. Бояринцева/Плешков – 198,35

2. Черемных/Бутенко – 190,63

3. Гейниш/Чигирев – 181,09

Юниорки. Сумма двух программ

1. Рубцова – 194,14

2. Кулак – 161,96

3. Мазур – 158,74

источник: «Советский спорт»
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