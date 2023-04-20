«Спасибо, что пришёл мою жизнь». Драма звездной российской фигуристки

Поклонники фигурного катания с удовольствием и интересом следят за отношениями своих любимых спортсменов. Наблюдать, как фигуристы заводят романы, создают семьи и воспитывают детей, действительно очень увлекательно и приятно.

Однако иногда красивые истории любви заканчиваются грустно и совсем не романтично.

Так произошло и с известной российской фигуристкой, стоявшей на пьедестале чемпионата мира ещё до Медведевой и Загитовой.

Вернувшая Россию на пьедестал

Сейчас серебром чемпионата мира в женском одиночном катании российского болельщика не удивишь, но 10-15 лет назад ситуация была совершенно иной. После победы Ирины Слуцкой на домашнем чемпионате мира-2005 россиянки не поднимались на пьедестал в течение шести лет. Прервать чёрную полосу смогла Алёна Леонова, для которой чемпионат мира в Ницце в 2012 стал уже четвёртым в карьере. Низкая конкуренция внутри страны позволяла энергичной фигуристке регулярно отбираться на главные старты, и свой шанс она не упустила.

В Ницце Алёна выиграла короткую программу, опередив и Каролину Костнер, и Мао Асаду, и Эшли Вагнер. В произвольной судьи оценили её прокат скромнее, но ошибки соперниц и хороший запас позволили россиянке завоевать серебро, пропустив вперёд только Костнер. Этот успех оказался сколь сенсационным, столь же и знаковым. Тогда еще никто не мог представить, что через несколько лет любое место, кроме первого, будет приравниваться к неудаче.

Леонова же ещё два сезона представляла Россию на чемпионатах мира и Европы, после чего перестала попадать в состав. Однако, в отличие от большинства последовательниц, не торопилась завершать карьеру и ещё долго радовала болельщиков настоящим женским катанием. Заметно уступая девочкам Этери Тутберидзе в сложности, Алёна вызывала симпатии за счёт целостности образа и музыкальности. А главное, она сама кайфовала от себя на льду, а не вымучивала улыбки, боясь подвести тренеров.

Источник фото: «Советский спорт»

«Благодарю судьбу за такое счастье»

Последний, 13-й раз, Леонова выступила на чемпионате России в декабре 2018 года, став 12-й. Больше на турнирах такого уровня вице-чемпионка мира не выступала, однако официально карьеру завершила только осенью 2021 года, находясь в положении.

Личную жизнь Алёна от окружающих не скрывала. Своего любимого человека девушка встретила в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, куда приехала тренироваться из Москвы. Поначалу перспективный одиночник Антон Шулепов встретил звёздную коллегу в штыки, но постепенно проникся к ней романтическими чувствами и стал ухаживать. Не помешало даже наличие у Леоновой молодого человека. В итоге Антон добился своего, сумев покорить сердце серебряной медалистки чемпионата мира.

– Я благодарю судьбу за такое счастье. Спасибо, что ты пришёл в мою жизнь и раскрасил её яркими красками. Спасибо за твою любовь, заботу и понимание. Я любима и счастлива, а это самое главное, – писала Леонова в соцсетях.

В 2017 году молодой фигурист сделал возлюбленной предложение, она взяла время на раздумье, но в итоге дала согласие. Свадьба состоялась в 2019 году. Ребята обошлись без пышной церемонии, разделив радость с родственниками и самыми близкими друзьями и коллегами. На свадебных снимках Алёна и Антон светились счастьем.

Источник фото: из личного архива Алены Леоновой

Молодожёны много времени проводили вместе не только дома, но и на работе. Леонова и Шулепов организовывали мастер-классы и учили азам фигурного катания маленьких детей. В феврале 2022 года у пары родился сын Артемий. Алёна сразу начала приобщать мальчика к спорту, отдав его в плаванье, а сама старалась сохранять активный образ жизни. При этом бывшая фигуристка не скрывала, что материнство – это тяжело.

– Конечно, сначала было все в новинку, но хорошо, что есть люди, которые помогают: есть бабушки, есть и муж. В самом начале было очень тяжело. Однако сейчас уже немного легче, хотя, естественно, ребенок все равно занимает достаточно много времени в моей жизни, и, мне кажется, это правильно, – говорила Леонова «Чемпионату» осенью 2022-го.

Развод в человеческих отношениях

Со стороны семья Алёны и Антона казалась счастливой и благополучной, однако в какой-то момент отношения бывших фигуристов дали трещину. Молодые люди подали на развод и разошлись, причём о расставании объявила сама спортсменка.

– Жизнь – штука интересная, но, к сожалению, не все в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак. Сегодня мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение, и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения, – написала Леонова в соцсетях, отметив, что они с Антоном будут прилагать все усилия для воспитания сына.

Остаётся только пожалеть, что в российском фигурном катании на одну яркую и красивую семейную пару стало меньше. Впрочем, и Леонова, и Шулепов по-прежнему имеют возможность построить счастливую жизнь, но уже порознь. И пусть у них это получится!