Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве

Наши именитые фигуристы представили показательные номера на финале Кубка Московского спорта. Было ярко, чувственно, культово!
Камила Валиева
Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Камила Валиева порадовала зрителей «Лужников» и всех фанатов фигурного катания показательным номером по мотивам сериала «Уэнсдей», который с момента Чемпионата России стал самым обсуждаемым. Юные болельщики в полном восторге, а старшее поколение расходится в мнении.
Камила не остановилась на одном номере и выступила перед юными участниками командных соревнований с короткой программой
«Интерстеллар». Хоть и этот номер Валиевой знают давно, но от восторга никуда не деться.
Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова представила номер из шоу-турнира «Русский вызов» «17 мгновений весны». Нежно, грациозно, чувственно, всё в стиле Анны.
Алина Загитова
Фигуристка, которая забрала все титулы, награды, звания фигурного катания, Алина Загитова представила показательное выступление под песню Элвиса Пресли «Can’t Help Falling In Love». Невероятно!
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр, трехкратные чемпионы России Тарасова и Морозов откатали уже знакомый фанатам этой пары лирический номер под композицию Басты «Сансара».
Софья Акатьева
Действующая чемпионка России Софья Акатьева выступила с программой, которую готовила к шоу-турниру «Русский вызов». На это лучше смотреть самим!
Аделия Петросян
Победительница Финала Гран-при 2022/23 России
Аделия Петросян показала всю красоту цыганского танца. Аделия – зажигалочка!