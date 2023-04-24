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Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве

Фанаты на трибунах были в полнейшем восторге от этой красоты.
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
24 апреля 2023 14:12
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: Андрей Аносов, «Советский спорт»

Наши именитые фигуристы представили показательные номера на финале Кубка Московского спорта. Было ярко, чувственно, культово!

Камила Валиева

Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Камила Валиева порадовала зрителей «Лужников» и всех фанатов фигурного катания показательным номером по мотивам сериала «Уэнсдей», который с момента Чемпионата России стал самым обсуждаемым. Юные болельщики в полном восторге, а старшее поколение расходится в мнении.

Источник фото: Андрей Аносов, «Советский спорт»

Камила не остановилась на одном номере и выступила перед юными участниками командных соревнований с короткой программой

«Интерстеллар». Хоть и этот номер Валиевой знают давно, но от восторга никуда не деться.

Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова представила номер из шоу-турнира «Русский вызов» «17 мгновений весны». Нежно, грациозно, чувственно, всё в стиле Анны.

Источник фото: Андрей Аносов, «Советский спорт»

Алина Загитова

Фигуристка, которая забрала все титулы, награды, звания фигурного катания, Алина Загитова представила показательное выступление под песню Элвиса Пресли «Can’t Help Falling In Love». Невероятно!

Источник фото: Андрей Аносов, «Советский спорт»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр, трехкратные чемпионы России Тарасова и Морозов откатали уже знакомый фанатам этой пары лирический номер под композицию Басты «Сансара».

Источник фото: Андрей Аносов, «Советский спорт»

Софья Акатьева

Действующая чемпионка России Софья Акатьева выступила с программой, которую готовила к шоу-турниру «Русский вызов». На это лучше смотреть самим!

Источник фото: Андрей Аносов, «Советский спорт»

Аделия Петросян

Победительница Финала Гран-при 2022/23 России

Аделия Петросян показала всю красоту цыганского танца. Аделия – зажигалочка!

Источник фото: Андрей Аносов, «Советский спорт»

источник: «Советский спорт»
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Фанаты на трибунах были в полнейшем восторге от этой красоты.
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