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Тутберидзе разоблачила собственная ученица. Не испугалась сказать правду!

Косторная испытала методы Этери на себе. И откровенно рассказала о них миру.
Тутберидзе разоблачила собственная ученица. Не испугалась сказать правду!
26 апреля 2023 08:00
автор: Сергей Перемутов
автор фото: РИА Новости

В российском обществе, не считая радикальных фанатов Этери Тутберидзе, давно нет споров, гуманны ли методы лучшего тренера мира. Разногласия касаются лишь того, насколько жёсткость и требовательность оправданы при работе с детьми. И пока одним возмущаются тиранией и бесчеловечностью Тутберидзе, другие утверждают, что иначе доминирования в спорте не добиться.

Причём у сторонников Этери есть железный аргумент: если в «Хрустальном» действительно мучают детей, то почему ни одна из звёзд школы до сих пор не разоблачила тренера, не назвала вещи своими именами.

Вернее, аргумент этот был, но испарился после интервью Алёны Косторной. Чемпионка Европы, многократная рекордсменка мира и победительница Гран-при назвала вещи своими именами. Конвейер конвейером, а Тутберидзе Снежной королевой.

Источник фото: РИА Новости

Не испугалась правды

Сразу проясню несколько моментов. Во-первых, Косторная никак не связана с Тутберидзе в данный момент, что развязывает ей руки и язык. Во-вторых, у Алёны сейчас, в отличие от периода работы с Плющенко, нет причин обижаться на Этери или мстить ей. В-третьих, любая попытка встать на защиту Тутберидзе в данной ситуации не что иное, как следование культу. Просто потому, что Алёна не атакует знаменитого специалиста и не оскорбляет её.

Этери Тутберидзе это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался идёт следующий. Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведёт одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то с 15 до 18, сказала Косторная «РИА Новости Спорт».

Это говорит не человек со стороны, а девочка, которая в системе Тутберидзе достигла вершины в женском одиночном катании. Которая знает все плюсы и минусы штаба от и до. Которая унижалась на всю страну, лишь бы снова вернуться в жёсткую и безжалостную систему, дающую результат. Если слова условной Дарьи Паненковой, или других учениц Тутберидзе, так и не дошедших до больших побед, ещё можно списать на зависть, то чему завидовать Косторной?

Источник фото: Getty Images

Золотая сделка

Почему из всех чемпионок Тутберидзе на такие откровения решилась лишь Косторная? Потому что характер у всех разный, да и Алёна уже вне системы, а значит, Этери не действует на неё как удав на кролика. Как именно? Да вот так:

– Этери Георгиевну Тутберидзе называют Снежной Королевой. Помню, когда она выходила на лёд, так обводила взглядом, что прямо стрёмно становилось. Первые два года в «Хрустальном», когда она появлялась, я прижималась к борту, боялась сделать что-то не так. Этот её строгий взгляд, осанка, и я просто: «Помогите!», говорит Косторная.

Придумала? Врёт? Наводит жути? А, простите, зачем? Она же прямым текстом говорит, что, понимая суть системы, вернулась ради результата. И терпела все перегибы ради результата. Это и есть суть сделки. Каждая девочка должна понимать, что «сломалась заменят следующей». Потому что система не может зависеть от одной, двух или даже трёх фигуристок. Система должна побеждать.

И тут вообще неважно, будут ли об этом говорить когда-то Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Акатьева и их наследницы. Но их молчание вовсе не значит, что выдающаяся фигуристка Алёна Косторная врёт. Она назвала вещи своими именами, за что ей большое спасибо.

источник: «Советский спорт»
Тутберидзе разоблачила собственная ученица. Не испугалась сказать правду!
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Косторная испытала методы Этери на себе. И откровенно рассказала о них миру.
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