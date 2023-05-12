Страна объявила их предателями. За побегом русских фигуристов следил весь мир

Людмилу Белоусову и Олега Протопопова пытались вычеркнуть из всех документов и учебников в Советском Союзе за то, что в стране посчитали побегом и предательством. Однако из памяти людей великих фигуристов вычеркнуть было невозможно. Они переносили свои чувства на лед, влюбляли своим катанием миллионы болельщиков и устроили революцию в мире парного фигурного катания, первыми исполнив многие элементы.

ЧУВСТВА ВОЗНИКЛИ НЕ СРАЗУ

Протопопов впервые встал на коньки, когда ему было 15 лет, а Белоусова и вовсе в 16. Страшно подумать, к этим годам Алина Загитова и Камила Валиева уже были олимпийскими чемпионками. Но тогда были другие времена, послевоенные. Детство будущих чемпионов, мягко говоря, не проходило в изобилии, а подаренные коньки казались чем-то неземным.

Встретились Людмила и Олег абсолютно случайно на тренерском семинаре в 1954 году в Москве. Там как раз открылся первый в стране каток с искусственным льдом. Для демонстрации катания необходимы были добровольцы. Молодые Протопопов и Белоусова согласились помочь, встали в пару и не расставались 63 года. Хотя чувства возникли не сразу.

– Любовь пришла к нам гораздо позже, хотя с первого взгляда мне понравился стройный балтийский морячок, – признавалась Белоусова в книге «Золотые коньки с бриллиантами».



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СВАДЬБА И ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОРЫВ

Протопопов действительно только отслужил в армии на Балтийском флоте, что на два года прервало его стремительно развивающуюся карьеру фигуриста. Отдав долг родине, он вернулся на лед и стал бронзовым призером чемпионата СССР с Маргаритой Богоявленской. Однако, встав в пару к Белоусовой, тут же понял, что ни с кем другим больше кататься не хочет. Людмила придерживалась того же мнения. Только вот была проблема. Она жила в Москве, а он – в Санкт-Петербурге. Выход нашелся – Белоусова перевелась в институт в городе на Неве, и совместным тренировкам отныне ничего не мешало.

Источник фото: РИА Новости

Помимо занятий на льду они проводили практически все свободное время вместе. Чувства крепли, а в 1957 году Белоусова и Протопопов сыграли свадьбу. Хотя правильнее будет сказать, что они просто расписались, потому что на классические торжества у молодых фигуристов не было денег. Путь к спортивной славе тоже был весьма непростым. Первые выступления на международной арене были неудачными, но они продолжали работать над собой и искать идеальный баланс.

В начале 60-х случился долгожданный прорыв. Белоусова и Протопопов стали кататься просто волшебно, их чувства были видны на льду, им хотелось верить и сопереживать. Технические элементы также были выведены на другой уровень, и вот в 1962 году Олег и Людмила впервые в карьере выиграли чемпионат Советского Союза. Дальше было серебро чемпионата мира и Европы, а затем шанс показать себя на Олимпийских играх в Инсбруке.

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Пара из Германии считалась явным фаворитом турнира, но Белоусовой и Протопопову удалось покорить судей филигранным катанием. Они сумели опередить немцев и выиграли первые золотые олимпийские медали в истории отечественного фигурного катания. После Игр в Австрии сказка продолжилась. Олег и Людмила выигрывали все соревнования, в которых принимали участие. Россыпь чемпионатов мира и второй подряд триумф на Олимпийских играх. На этот раз советской паре не было равных в Гренобле-1968.

ПРЕРЕКАНИЯ С ХРУЩЕВЫМ И ПОБЕГ ИЗ СССР

Они были не просто национальными героями, а звездами мирового масштабы. Каждый в стране знал в лицо этих двух фигуристов, популярность была просто бешенная. Существует байка, что Протопопов на встрече с Никитой Хрущевым однажды перебил генсека, когда тот рассуждал о строительстве жилья. Олег парировал, что надо думать не только про жилье, но и про строительство катков. Хрущев поначалу был шокирован подобным поведением человека, однако, узнав, кто это, сменил гнев на милость. Вскоре после этого в Питер и впрямь открыли новый каток.



РИА Новости

Тем не менее, вечно оставаться на пике формы было не под силу даже таким людям как Белоусова и Протопопов. Пара постепенно сдавала позиции, уступая их в том числе более молодым Ирине Родниной и Алексею Уланову. Их программы смотрелись ярче и сложнее. Если в 1969 году Олег и Людмила еще оставались в топ-3 чемпионата СССР, то через год стали четвертыми. Это означало непопадание в сборную страны. В негодовании они заговорили о судейском заговоре, неправильной линии партии и так далее.

На чемпионате Советского Союза 1971 года Белоусова и Протопопов и вовсе стали лишь шестыми, так что Игры в Саппоро-1972 предсказуемо прошли без них. После завершения карьеры они стали кататься по многочисленным ледовым шоу, многие из которых проходили за границей. Людмила и Олег увидели другой мир, который им очень понравился. Уж тогда они стали задумываться о переезде, пока на уровне разговоров, ведь легально это сделать было фактически невозможно.

Но тут случилась история с гонорарами. Знаменитая пара выяснила, что за участие в шоу в Нью-Йорке закладывался гонорар в 10 тысяч долларов. Только вот фигуристы получили из них лишь 50, а остальное забрал себе по контракту Госконцерт СССР. Это стало красной чертой. В 1979 году Белоусова и Протопопов уехали на гастроли в Швейцарию и просто не вернулись. Они попросили там политического убежища, которое им не дали. Однако, несмотря на юридические трудности, они не собирались возвращаться назад и всячески цеплялись за возможность остаться в Швейцарии, где им было хорошо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ СПУСТЯ 24 ГОДА

На родине двукратных олимпийских чемпионов тут же окрестили предателями, лишили государственных званий и наград, а также вычеркнули из всех документов. Как будто этих двух спортсменов никогда не существовало! Вернуться домой они смогли только спустя 24 года в уже другую страну, а пригласил их руководивший тогда российским спортом Вячеслав Фетисов. Их встречали толпы болельщиков, им устраивали пышные приемы, приглашали на различные мероприятия. Несмотря на это, Белоусова и Протопопов не собирались возвращаться насовсем, слишком привыкли к Швейцарии и не забыли того, что с ними произошло в Советском Союзе.

Источник фото: РИА Новости

Они еще приезжали в Россию в 2005 году и потом на Олимпиаду в Сочи в 2014-м. Тем не менее, продолжали на постоянной основе жить в Швейцарии. Все это время они продолжали кататься и выступать. Даже в 60 или 70 лет пара была в полном порядке и заставляла собой восхищаться. Казалось, их энергия будет бесконечной, но жизнь оказалась как всегда сурова. Белоусова умерла в сентябре 2017 года после продолжительной болезни.

Память об этой паре будет жить вечно, своей любовью они разрушили все стереотипы, победили политику и во многом способствовали тому, что фигурное катание сумасшедше популярно в России и во всем мире.