У российской фигуристки неожиданно отняли золото. Звезду подставил врач из США

Допинговые скандалы в фигурном катании случаются довольно редко. Запрещённые препараты в этом виде спорта, как считается, не могут значительно улучшить результаты атлетов, так что рисковать карьерой решаются немногие. Не планировала никого обманывать и российская фигуристка Елена Бережная, однако от проблем девушку это не уберегло.

В 2000 году фигуристка неожиданно попалась на “запрещёнке” и осталась без медалей чемпионата Европы. Звезду и её партнёра подставил американский врач.

Европейский триумф

На рубеже веков дуэт Антона Сихарулидзе и Елены Бережной по праву считался одним из сильнейших в мире. Их пара сложилась в 1996 году после того, как российская фигуристка пережила тяжелейшую травму. В ходе реабилитации девушке фактически пришлось заново учиться ходить и говорить - в то время никто не гарантировал, что она снова сможет вернуться на высший уровень. К счастью, спортсменка поправилась - и под руководством Тамары Москвиной скоро превратилась в настоящую звезду.

Уже спустя год Бережная и Сихарулидзе выиграли свои первые международные медали, взяв бронзу чемпионата Европы, и надолго закрепились в элите. Уже в следующем сезоне пара завоевала золото чемпионата мира и с тех пор на каждый турнир приезжала в статусе фаворитов.

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Исключением не был и чемпионат Европы 2000 года, проходивший в Вене. Для нашей сборной турнир в целом был триумфальным: россияне выиграли в Австрии 7 из 12 комплектов медалей! Среди прочих, золото ожидаемо получили Бережная и Сихарулидзе, благодаря блистательной произвольной программе обойдя в итоговом протоколе дуэт Марии Петровой и Алексея Тихонова.

Жесткое наказание

В марте победителей ждал ещё более важный старт - чемпионат мира в Ницце, на котором паре вновь предрекали борьбу за золото с Петровой и Тихоновым. Однако всего за три дня до начала турнира спортсмены получили неожиданную - и крайне неприятную - новость. Пару исключили из числа участников турнира из-за… допинга.

Специалисты обнаружили запрещённый вещества в допинг-пробе, которую Бережная сдала во время чемпионата Европы, следы стимуляторов. Наказание за этот проступок было жёстким: Елену дисквалифицировали на три месяца, лишив таким образом права на участие в ЧМ. У пары также забрали последнего европейское золото - оно досталось как раз Петровой и Тихонову.

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Разумеется, Елена была поражена произошедшим: фигуристка рыдала и отказывалась ехать во Францию даже в качестве зрительницы, боясь, что коллеги отныне будут видеть в ней “преступницу”. Поначалу спортсменка даже не понимала, что могло послужить причиной скандала. Никакой “запрещёнкой” Бережная не пользовалась - должно быть, в тест закралась какая-то ошибка… Но вскоре ситуация прояснилась:

- Мы были в шоке: что за новости? Какой ещё допинг?! Мне вручают результаты анализов, в крови — эфедрин, коэффициент 13. Стали разбираться, и я вспомнила то средство от простуды, купленное в обычной американской аптеке.

Ошибка американского врача

Впоследствии Елена вспомнила, что лекарство ей выписал врач из США, с которым спортсмены познакомились случайно. Фигуристку в то время мучил бронхит, однако необходимой для обращения в американскую больницу страховки у неё не было. Специалист взялся помочь россиянке - и выписал ей препарат, состав которого, как выяснилось позже, не проходил под антидопинговые требования.

Ни Бережная, ни её окружение тогда проверять рецепт не стали, доверившись врачу, никогда не работавшему с профессиональными спортсменами.Эта взаимная ошибка дорого обошлась фигуристке. Девушка попыталась оспорить решение антидопинговой комиссии на слушании Международного союза конькобежцев, но тщетно - наказание оставили в силе. Правда, кое-чего спортсменам добиться всё же удалось: специалисты ослабили ограничения по уровню допустимого содержания эфедрина в крови, но обратной силы это решение, увы, не имело.

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Впрочем, на долю Бережной выпадали и более серьёзные испытания - удар девушка держать уже умела. Елена и Антон триумфально вернулись на международную арену в следующем сезоне, победив не только на чемпионатах мира и Европы, но и на Олимпиаде - теперь их коллекция призов была совершенной.