Круче звезды Голливуда! Самая обаятельная российская фигуриста потрясла фанатов фотосессией

Александра Трусова – рекордсмен женского фигурного катания, первая фигуристка, исполнившая на международной арене четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, кто исполнил четверной сальхов. Самая яркая российская спортсменка из всех ныне действующих. У Саши огромная армия поклонников, которые ценят её не только за спортивные результаты, но и как задорную и открытую девушку.

А уж регалий у неё хоть отбавляй: серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, дважды бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер финала Гран-При, бронзовый и серебряный призер чемпионата России.

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Теперь в свои 18 лет «Русская ракета» может выбрать и модельную карьеру. Ведь пока спортсменка не строит никаких планов на новый сезон, а живёт сегодняшним днем.

На свежей фотосессии Саша выглядит превосходно, как и всегда. 18-летняя шикарная дама: черный костюм, распущенные волосы, яркий макияж и, конечно, высокие каблуки.

Соцсеть Александры Трусовой

Соцсеть Александры Трусовой

Соцсеть Александры Трусовой

Болельщики Трусовой в восторге от новых снимков! Менее чем за час фигуристка собрала 15 тысяч положительных реакций на своё творчество. Красота талантливой девушки пленяет и мужчин.

Сейчас у спортсменки множество занятий помимо тренировок, сборов и выступлений. Она наслаждается жизнью, занимается стрип-пластикой, учится на журфаке в МГУ, радует болельщиков, участвуя в ледниковых шоу, ходит на вечеринки со своим молодым человеком - Марком Кондратюком, участвует в написании фанбука, совершает сплавы на рафте по горной реке на Алтае.

Соцсеть Александры Трусовой

Нет никаких сомнений, что в ближайшее время мы узнаем ещё очень много об увлечениях этой приятной во всех смыслах девушки. А пока просто насладимся красотой и грацией.