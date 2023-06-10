Медведева снова хочет в MAXIM: снялась в бикини на Мальдивах

23-летняя чемпионка проводит время в объятиях своего нового молодого человека. Спортивная общественность долго гадала, свободно ли сердце красавицы. Евгения раскрыла все карты и выложила видео с отпуска. Этим счастливчиком стал - Дмитрий Чигирев, который выступает в парном катании. Получилась спортивная пара, оба фигуристы.

Источник фото: соцсети Евгении Медведевой

Молодые люди выглядят очень счастливыми, они прогуливаются по экзотическим местам, принимают солнечные ванны, наслаждаются временем вместе и выкладывают сочные снимки. Медведева опубликовала пост с серией фотографий в салатовом бикини.

Источник фото: соцсети Евгении Медведевой

Подписчики Евгении завидуют избраннику, ведь он может наслаждаться этой красотой каждый день. А Женя, в свою очередь, упомянула, что помнит съёмку для журнала MAXIM. Поклонники тоже помнят!

Источник фото: соцсети Евгении Медведевой

Для этого же журнала Евгения давала комментарий о вкусах на мужчин: «Очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения».

Источник фото: соцсети Евгении Медведевой

«Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать – люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин. Не важно, какой стиль или стрижка, но это должно быть аккуратно».

Желаем ребятам счастья, а нам остается лишь ждать новых кадров от пары и от Жени, в частности!