Нет русских – нет денег! Без Валиевой и Трусовой фигурное катание никому не нужно

Международный союз конькобежцев опубликовал на сайте аудиторский отчет за 2022 год, который заставил поволноваться чиновников организации. Доходы ISU значительно сократились, а причиной всему послужило антиспортивное решение отстранить россиян от международных соревнований. Без лучших фигуристов и фигуристок планеты союз оказался в полном упадке, а спонсоры организации, в частности российские, просто отвернулись от федерации.

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Фатальная ошибка

В 2022 году в Таиланде прошел конгресс ISU. В течение пяти рабочих дней участники обсуждали важнейшие вопросы, касающиеся союза. По итогу данное мероприятие обошлось федерации приблизительно в €1 млн, причем проведение подобного события в Европы обошлось бы в разы дешевле. Именно на Пхукете собрание допустило фатальную ошибку, заставляя страдать не только Россию и Беларусь, но и себя самих же. Им стало продление отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Источник фото: ISU

Аудиторы подтвердили, что именно отсутствие российских спортсменов на турнирах, кроме стандартного набора причин для кризиса, привело организацию к одному из худших финансовых результатов за всю историю существования. «Помимо спортивного аспекта отсутствия лучших фигуристов среди членов ISU, это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнеров», – говорится в отчете.

Источник фото: РИА Новости

Резерва больше нет

Международный союз никак не ожидал такого эффекта от отстранения России. Ситуация настолько плачевна для ISU, что организации пришлось частично ликвидировать свой резервный фонд в размере 3 млн евро. «Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав», – отмечают аудиторы.

Источник фото: ISU

Более того, уже в этом году будет заметно первое негативное влияние, которое обойдется в 1,3 млн евро. Примечательно и то, что данный резерв был создан в связи с ситуацией на Украине, дабы избавиться от многих потерь в случае возникновения кризиса.

Пора возвращать россиян?

Резюмируя все вышесказанное, можно заявить, что ISU за что боролся, на то и напоролся. С каждым днем становится все понятнее, что если в следующем сезоне совет федерации конькобежцев не примет решение о допуске наших фигуристов, то организацию, вероятнее всего, будет ожидать полный финансовый крах. Посмотрим, что важнее для ISU – принципиальные санкции против России или собственное независимое существование.