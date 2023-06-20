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Очередной пустой хайп Загитовой? Теперь икона российской фигурки решила помахаться на саблях

Алина снова меняет профессию, на сей раз она шпажистка.
Очередной пустой хайп Загитовой? Теперь икона российской фигурки решила помахаться на саблях
20 июня 2023 22:01
автор: Никита Плохих
автор фото: Соцсеть Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в очередной раз решила попробовать себя в другом виде спорта. В прошлом году девушка грезила боксом, а сейчас ее потянуло в фехтование. Но исходя из прошлогоднего опыта, вряд ли кто-то кроме Алины получил удовольствие от происходящего.

Ваши ожидания ваши проблемы

Летом 2022 года власти Москвы организовали день спорта в «Лужниках», на который были приглашены не только жители и гости столицы, но и звезды российской и мировой величины. Одним из главных пунктов программы праздника стала долгожданная боксерская тренировка, в которой приняли участие двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Источник фото: РИА Новости

Мастер-класс начался с того, что Саитов провел разминку на все группы мышц для Алины. Затем боксер и фигуристка начали отрабатывать различного рода удары, естественно била только Загитова, а Олег лишь давал ей небольшие советы. По окончании тренировки Саитов подарил девушке букет цветов.

Источник фото: РИА Новости

Казалось бы, все прошло просто прекрасно. Однако основная проблема заключается в том, что перед данным мероприятием устраивали масштабные «прогревы» аудитории. Все СМИ и телеграмм-каналы пестрели сообщениями не только о тренировке Загитовой, но и поединке между ней и боксером, хоть и шуточным. Также активно обсуждался возможный спарринг фигуристки и Ольги Бузовой.

Все ожидали феерии, которой, к сожалению публики, не случилось. Многие начали писать гневные комментарии и заявлять, что вместо ожидаемого Загитова просто «побоялась испортить прическу или макияж». Также негодование москвичей было связано с тем, что достаточно продолжительное время на мероприятие людей заманивали мыльным пузырем. Но, как говорил Андрей Аршавин: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

Надуют ли снова мыльный пузырь?

В этом году 1 июля в «Лужниках» пройдет празднование 100-летия московского спорта. И снова одним из его хедлайнеров станет Загитова. На этот раз организаторы решили свести фигуристку с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян. Опять же, вывеска интересная, но большие вопросы к тому, как это будет реализовано.

Источник фото: Федерация фехтования России

Та же Азнавурян в восторге от будущего поединка: «Здорово, что такие первоклассные атлеты, как Алина Загитова, не боятся пробовать себя в новых для них видах спорта. Надеюсь, эта задумка вдохновит людей расширять горизонты своих возможностей и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты», сказала Карина.

Остается только гадать и ждать, как именно пройдёт бой двух олимпийских чемпионок. Будем надеяться, что нас все таки ожидает что-то стоящее и действительно интересное. А не простая тренировка, где девушки будут рассекать шпагами воздух.

источник: «Советский спорт»
Очередной пустой хайп Загитовой? Теперь икона российской фигурки решила помахаться на саблях
Очередной пустой хайп Загитовой? Теперь икона российской фигурки решила помахаться на саблях
Алина снова меняет профессию, на сей раз она шпажистка.
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