Очередной пустой хайп Загитовой? Теперь икона российской фигурки решила помахаться на саблях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в очередной раз решила попробовать себя в другом виде спорта. В прошлом году девушка грезила боксом, а сейчас ее потянуло в фехтование. Но исходя из прошлогоднего опыта, вряд ли кто-то кроме Алины получил удовольствие от происходящего.

Ваши ожидания – ваши проблемы

Летом 2022 года власти Москвы организовали день спорта в «Лужниках», на который были приглашены не только жители и гости столицы, но и звезды российской и мировой величины. Одним из главных пунктов программы праздника стала долгожданная боксерская тренировка, в которой приняли участие двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Источник фото: РИА Новости

Мастер-класс начался с того, что Саитов провел разминку на все группы мышц для Алины. Затем боксер и фигуристка начали отрабатывать различного рода удары, естественно била только Загитова, а Олег лишь давал ей небольшие советы. По окончании тренировки Саитов подарил девушке букет цветов.

Источник фото: РИА Новости

Казалось бы, все прошло просто прекрасно. Однако основная проблема заключается в том, что перед данным мероприятием устраивали масштабные «прогревы» аудитории. Все СМИ и телеграмм-каналы пестрели сообщениями не только о тренировке Загитовой, но и поединке между ней и боксером, хоть и шуточным. Также активно обсуждался возможный спарринг фигуристки и Ольги Бузовой.

Все ожидали феерии, которой, к сожалению публики, не случилось. Многие начали писать гневные комментарии и заявлять, что вместо ожидаемого Загитова просто «побоялась испортить прическу или макияж». Также негодование москвичей было связано с тем, что достаточно продолжительное время на мероприятие людей заманивали мыльным пузырем. Но, как говорил Андрей Аршавин: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

Надуют ли снова мыльный пузырь?

В этом году 1 июля в «Лужниках» пройдет празднование 100-летия московского спорта. И снова одним из его хедлайнеров станет Загитова. На этот раз организаторы решили свести фигуристку с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян. Опять же, вывеска интересная, но большие вопросы к тому, как это будет реализовано.

Источник фото: Федерация фехтования России

Та же Азнавурян в восторге от будущего поединка: «Здорово, что такие первоклассные атлеты, как Алина Загитова, не боятся пробовать себя в новых для них видах спорта. Надеюсь, эта задумка вдохновит людей расширять горизонты своих возможностей и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты», – сказала Карина.

Остается только гадать и ждать, как именно пройдёт бой двух олимпийских чемпионок. Будем надеяться, что нас все таки ожидает что-то стоящее и действительно интересное. А не простая тренировка, где девушки будут рассекать шпагами воздух.