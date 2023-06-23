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«Ненавижу! У всех есть медаль, у меня – нет. Суперзвезда фигурки подалась в эстраду

Александра Трусова подарила себе на день рождения новую песню.
«Ненавижу! У всех есть медаль, у меня – нет. Суперзвезда фигурки подалась в эстраду
23 июня 2023 12:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: Соцсеть Александры Трусовой

Сегодня, 23 июня, именитой спортсменке исполняется 19 лет. В свои небольшие годы Александра успела поставить множество рекордов в фигурном катании, теперь Трусова покоряет и другие сферы, такие как: моделинг и эстраду.

Соцсети Александры Трусовой

Первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, первая, кто сделал чистый каскад! Но, к сожалению, рекорды не всегда приносят победу: так на Олимпиаде в Пекине, Александра стала второй. Тем не менее, Трусова покорила болельщиков по всему миру. «Русская ракета» – так называют Сашу фанаты.

Getty Images

Александра родилась в Рязани в спортивной семье: папа мастер спорта по самбо и дзюдо, мама - легкоатлет. Неудивительно, что уже в четыре года Трусова начала свой спортивный путь. Как и часто это бывает, семья переехала из-за работы в Москву, где возможностей для юной спортсменки гораздо больше. Три года фигуристка тренировалась у Александра Волкова и его жены, а потом перешла к Анне Царевой. А в мечтах был тандем с Этери Тутберидзе.

Соцсеть Александры Трусовой

Прыжки - второе имя Александры, так она легко освоила сначала одинарные, потом двойные и в 10 лет показывала двойной аксель. В 2017-м мы уже видели и первый четверной прыжок. Первенство Москвы в 2014-м стало дебютным крупным соревнованием для Александры фигуристка заняла там 28 место. Через год на этом турнире Саша была уже второй, а, кроме того, набрала баллы на кандидата в мастера спорта.

В 2017-м на первенстве страны Трусовой не хватило всего шести баллов до победы. На пьедестал тогда взошла Алина Загитова, ну а Саша вскоре отправилась на этап юниорского Гран-при в австралийском Брисбене, где поразила судей четверным прыжком. За этим последовали первые места в Минске и Токио. Осенью 2019-го Александра победила в Japan Open, впервые в женском катании исполнив в одной программе четыре четверных прыжка.

РИА Новости

У Трусовой была постоянная смена тренеров: Тутберидзе, Плющенко и обратно. После того, как Александра заняла третье место на чемпионате мира в Стокгольме, она вернулась в штаб Этери Тутберидзе.

РИА Новости

Но главным стартом в карьере спортсменки стали Олимпийские игры в Пекине. В произвольной программе Трусова впервые в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпийских играх. И хотя Саша поставила очередной рекорд, по сумме баллов в общем зачете ее обошла Анна Щербакова, завоевав таким образом золото. После объявления баллов Александра эмоций не сдерживала. «Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! Это невозможно, так нельзя! кричала Трусова. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!».

Getty Images

Многие были недовольны проявлением эмоций рекордсменки, но Саше нельзя было никуда уйти, только на лёд и награждение. Повсюду камеры, которые снимали каждый шаг.

РИА Новости

После Пекина спортсменка еще долго не могла прийти в себя, но начался новый этап. Саша расцвела в отношениях с Марком Кондратюком, перешла к его тренеру и снова стала появляться на стартах. Девушка выступает и на мастер-классах, и на ледовых шоу. Она стала более открытой в своих социальных сетях. Выкладывает свои блестящие фотосессии, пробуя себя в роли модели, показывает их любовь с Кондратюком, и теперь фигуристка пришла в музыку.

Соцсети Александры Трусовой

Спортсменка получила особенный подарок к своему 19-летию. Продюсер, автор песен и композитор Вадим Антонов презентовал ей сингл, который получил название «Два крыла», и клип.

«Саша не просто талантливая фигуристка и звезда мирового масштаба в спорте, она просто потрясающе красивой души человек… Я написал Саше песню, снял клип, это стало эксклюзивным подарком к дню рождения для Саши от меня… Что касается песни, то она писалась конкретно для нее с истории, которую я прочитал в ее глазах», рассказал Антонов.

Александра, с днем рождения!

источник: «Советский спорт»
«Ненавижу! У всех есть медаль, у меня – нет. Суперзвезда фигурки подалась в эстраду
«Ненавижу! У всех есть медаль, у меня – нет. Суперзвезда фигурки подалась в эстраду
Александра Трусова подарила себе на день рождения новую песню.
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